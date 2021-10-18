معلومة قانونية.. 4 شروط لبيت الطاعة طبقاً للقانون

كتب أحمد حسنى - سليم على

يتساءل البعض من المواطنين، عن شروط بيت الطاعة وفقاً لنصوص القانون، و"اليوم السابع" يوضح في النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه القضايا.

ويقول المحامى خالد محمد إن شروط بيت الطاعة تتلخص فيما يلى:.

1- أن يحقق هذا المسكن للزوجة الأمن والأمان على نفسها ومالها، ويمكنها أن تستمتع بزوجها داخله دون منغصات، وهذا يقتضى أن يكون لهذا المسكن غلق – أي باب مستقل – حتى ولو كانت بجواره بيوت كثيرة.

2-أن يكون هذا المسكن بين جيران صالحين يوثق بهم ولا يميلون إلى الزوج وحده، وصلاح هؤلاء الجيران أمر يقدره قاضى الموضوع حسب الهيئة الاجتماعية للزوجين.

3 - أن يكون هذا المسكن خاليًا من سكني الغير، ولو كان هذا الغير من أهل أى من الزوجين، كالأبوين أو الإخوة أو الأخوات، ومن باب أولى الضرة والحماة، وهنا يقرر الفقهاء أن الزوج إذا أراد إسكان زوجته مع ضرتها أو حماتها ولكنها رفضت ذلك، فإن للقاضي أن يجبره علي إسكانها في منزل مستقل بعيدًا عنهما، وإلا كان ذلك إضرارًا بها يبرر لها أن تطلب الطلاق.

4 - أن يكون هذا المسكن مستكملاً الأدوات اللازمة للإقامة فيه، كالفرش والأواني وكل ما يلزم للمعيشة بما يليق بحال الزوجين بحسب العرف الجاري في الزمان والمكان.