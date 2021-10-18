اليوم السابع
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الإثنين، 18 أكتوبر 2021 05:00 ص
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مطار مرسى علم يستقبل 39 رحلة طيران دولية بدءا من اليوم حتى نهاية الأسبوع

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 04:00 ص
مطار مرسى علم يستقبل 39 رحلة طيران دولية بدءا من اليوم حتى نهاية الأسبوع مطار مرسى علم - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستقبل مطار مرسى علم الدولي، بداية من اليوم الاثنين، وحتى نهاية الأسبوع الجارى 39 رحلة طيران دولية وداخلية ضمن 75 رحلة طيران تصل خلال الاسبوع منذ السبت الماضى حتى الجمعة المقبلة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية على الوافدين من الجنسيات المختلفة.

وكانت أكدت مصادر من مطار مرسى علم الدولى بداية الأسبوع الماضى أن المطار من المقرر أن يستقبل خلال الأسبوع الجارى 75 رحلة طيران بزيادة عن الأسبوع الماضى فى معدل الرحلات القادمة من دولة ملدوفا برحلة، والرحلات القادمة من اوكرانيا برحلتين زيادة8 رحلات من المانيا، و20 رحلة من التشيك و17 رحلة من بولندا و12 رحلة من اوكرانيا، ورحلة من سويسرا ورحلة من المجر ورحلتين من بيلا روسيا ورحلة من فرنسا واخرى لتوانيا و7 رحلات داخلية وخطوط بترولية.

وتشهد المقاصد السياحية البحرية انتعاشه كبيرة بمناطق جنوب البحر الأحمر وحماطه لمرسى علم، حيث تشهد الحركة البحرية إلى الجزر القريبة من منطقة حماطه حالة من الانتعاش وخاصة لراغبى رياضة الغوص بمواقع الغوص القريبة من منطقة الجزر البعيدة.


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