مصرع 25 على الأقل فى فيضانات وانزلاقات أرضية بالهند

كتب محمد جمال

أودت فيضانات وانزلاقات أرضية تسببت بها أمطار غزيرة، بحياة 25 شخصاً على الأقل، بحسب ما أفاد مسؤولون أمس الأحد، فيما واصل رجال الإنقاذ البحث عن ناجين، وعمل الجيش الهندي على نقل إمدادات الطوارئ، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.



وعزلت الأمطار التى اشتدت فى وقت متأخر الجمعة، أجزاء من ولاية كيرالا الساحلية، كما ارتفع منسوب المياه في أنهر الولاية التي فاضت وغمرت الأراضى والطرق المحيطة بها.



وعثر على نحو 11 جثة في منطقة إيدوكى، و14 أخرى في منطقة كوتايام، بعد الانزلاقات والسيول التى تعرضت لها هذه المناطق.

يذكرأن، أفادت وسائل إعلام هندية نقلا عن السلطات المحلية بأن ما لا يقل عن 10 أشخاص لقوا مصرعهم، ولا يزال 18 آخرون في عداد المفقودين جراء فيضانات وانهيارات أرضية بجنوب غربي الهند.