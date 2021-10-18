اليوم السابع
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مصرع شاب وإصابة سيدة بكسر فى الجمجمة إثر حادث تصادم بالشرقية

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 01:08 م
مصرع شاب وإصابة سيدة بكسر فى الجمجمة إثر حادث تصادم بالشرقية حادث تصادم - صورة ارشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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لقى شاب مصرعه فيما أصيبت سيدة بكسر فى الجمجة، وذلك فى حادث تصادم وقع بين سيارتين بطريق "بلبيس- أبوحماد" بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مستشفى  القرين بوصول " إسلام الشبراوى" 25 عاما مقيم الأسدية دائرة المركز، جثة هامدة، و"هويدا عبد الرحمن" 50 عاما مقيمة أبوحماد مصابة بكسر بالجمجمة وتم تحويلها إلى مستشفى الأحرار.

وتبين من التحريات الأولية وقوع حادث تصادم بطريق "بلبيس- أبوحماد" أمام الريست بين سيارتين الأولى نقل والثانية نصف نقل، مما أسفر عن مصرع الأول وإصابة الثانية، وتم رفع آثار الحادث من الطريق، وتحرر محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة

 


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