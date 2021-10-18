مدائح حب النبى تشعل ليالى المولد النبوى فى أسوان.. فيديو لايف وصور

قدم "تليفزيون اليوم السابع" بثا مباشرا لاحتفالات الطرق الصوفية بالمولد النبوى الشريف بمحافظة أسوان، مساء اليوم، الأحد، والتى تتواصل لياليها فى ساحة أرض المعارض بمدينة أسوان.

وتنوعت الاحتفالات من إنشاد دينى ومدائح وابتهالات وحلقات ذكر وغير ذلك، وسط حضور مكثف من الأهالى رجال وسيدات وأطفال حرصوا على مشاهدة احتفالات المولد النبوى وشراء الحلوى والمقتنيات من المولد.

وعلى الجانب الآخر، بعث اللواء أشرف عطية محافظ أسوان برقية تهنئة للسيد السيسى، بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوى الشريف، داعياً المولى عز وجل أن يعيد تلك المناسبة على مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات.

كما قدم اللواء أشرف عطية بخالص التهانى لمواطنى المحافظة بمناسبة ذكرى مولد سيد الخلق، سائلاً المولى عز وجل أن يعيدها على أبناء أسوان بجميع مراكزها ومدنها وقراها بالتقدم والتنمية والرخاء.

وأشار محافظ أسوان، فى بيان صحفى، إلى أهمية الاقتداء بسنة نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام ، وأن نستلهم منه القدوة الحسنة فى إرساء قيم التعاون والترابط والانتماء ، وأن نقتدى بتعاليمه التى من أهمها الدعوة إلى الإخلاص فى العمل والمعاملة الطيبة والخير للناس أجمعين.