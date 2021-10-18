محافظ الإسكندرية يهنئ المتفوقين بالمشروع الوطني للقراءة والفائزين ببطولة أفريقيا للرماية

الاسكندرية جاكلين منير

هنأ اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أبناء الإسكندرية المتفوقين ثقافيا ورياضيا، مؤكدا أن الإسكندرية زاخرة بأبنائها المتميزين فى كافة المجالات؛ يأتى ذلك فى إطار فوز ثلاثة من أبناء الإسكندرية وحصولهم على ثلاثة مراكز على مستوى الجمهورية للفئات الثلاث فى التصفيات النهائية للمشروع الوطنى للقراءة؛ الذى تم تنظيمه بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم المصرية ومؤسسة البحث العلمى بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ ضمن منافسات الطالب المثقف ، حيث حصل الطالب عمر مصطفى عبد التواب بمدرسة أمينة السعيد الابتدائية بإدارة المنتزه على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى الفئة الثانية التى تبدأ من الصف الثالث الابتدائى حتى الصف السادس الابتدائى وفاز بنصف مليون جنيه مكافأة مالية ، كما فاز الطالب عبد الرحمن سامى بمدرسة التربية الحديثة بإدارة المنتزه بالمركز الأول على مستوى الجمهورية فى الفئة الثالثة التى تبدأ من الصف الأول الإعدادى حتى الثالث الإعدادى وفاز بنصف مليون جنيه مكافأة مالية، وحصل الطالب إياد محمد السيد بمدرسة سعد بن أبى وقاص الابتدائية بإدارة العجمى بالمركز الخامس جمهورية فى الفئة الثالثة التى تشمل الصفين الأول والثانى الابتدائى وفاز بخمسين ألف جنيه مكافأة مالية ،وقد انطلقت فعاليات التصفية النهائية للمشروع بمشاركة 3 مليون و500 ألف طالب من مختلف المحافظات.

وثمن محافظ الاسكندرية المجهود الكبير الذى قام به الرماة الثلاثة من أبناء المحافظة (الرامي/ أحمد عشره مركز أول رجال، والرامى / يوسف شرف مركز أول ناشئين ، و الرامي/ رائد ميخائيل مركز أول ماستر)؛ الذين حصدوا لجمهورية مصر العربية ثلاث شارات افريقيه مركز اول فى بطولة افريقيا للرماية للاطباق المروحية ، ضمن منافسات بطولة العالم للرماية للاطباق المروحية، والتى أقيمت على ملاعب ميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية .

وأكد الشريف أن الإسكندرية محافظة واعدة ولديها العديد من النماذج المشرفة التى رفعت اسم مصر عاليا؛ معربا عن فخره وسعادته بابطال الاسكندرية وابنائها المتفوقين الذين رفعوا اسم مصر عاليا، مؤكدا أن الدولة تقدم كامل الدعم للانشطة الرياضية والثقافية التى تهدف إلى توظيف طاقة النشء والشباب بشكل إيجابى يفيدهم .