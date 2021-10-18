محافظة القاهرة تطلق أسماء عدد من الشهداء على المدارس.. تفاصيل

كتب سيد الخلفاوى

وافق المجلس التنفيذى ل محافظة القاهرة فى جلسته المنعقدة اليوم، برئاسة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على إطلاق اسماء عدد من شهداء الوطن على بعض مدارس القاهرة وهم البطل الشهيد أحمد عبد الوهاب على إبراهيم على مدرسة المعادى الثانوية العسكرية بحى المعادى، والبطل الشهيد محمد يوسف محمد على مدرسة بالدرب الأحمر، والبطل الشهيد رامى أحمد على هلال على مدرسة رسمى لغات متميز بالتجمع القاهرة الجديدة، والبطل الشهيد مصطفى عبدالله ياسين على مدرسة مصر الحرة بكورنيش حلوان حى المعصرة، والبطل الشهيد عمرو عبد المنعم إبراهيم أحمد خليل على مدرسة الحسينية الثانوية بالعباسية الوايلى، كما تم اطلاق اسم الدكتور حسنين أبو زيد على مدرسة زهور مايو بنطاق حى 15 مايو.

وأشار المحافظ بأن إطلاق اسم الشهيد على المدارس هو فخر للمنشأة، مؤكدًا أن القاهرة لم ولن تنسي أبدا شهداء الوطن وتسعي دائما لتكريم أسرهم الذين قدموا اغلى ما لديهم فداء للوطن.

وأضاف المحافظ، أن نهج المحافظة هو وضع لوحات تذكارية داخل كل المدارس التى تحمل أسماء شهداء الوطن تتضمن نبذة عن الشهيد الذي تحمل المدرسة اسمه وصورة كبيرة له، وتفاصيل تضحياته وظروف استشهاده، ليكون نموذجا يحتذي به الجيل الجديد.