محافظ القاهرة: لن يسمح لأى موظف لم يتلق لقاح كورونا بدخول الديوان العام

كتب ـ سيد الخلفاوى

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة أنه تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء لن يسمح بدخول أي موظف لم يتلق التطعيم ضد فيروس كورونا الديوان العام أو أى جهة تابعة للمحافظة بعد 15 نوفمبر المقبل، كما أنه لن يسمح بدخول المواطنين لأي مصلحة حكومية إلا بعد الحصول على التطعيم بعد أول ديسمبر القادم مشيرًا إلى أن الدولة وفرت كافة إمكانياتها لتوفير الطعوم حرصًا على صحة المواطنين.

وشدد محافظ القاهرة على مديري المديريات بالتنسيق مع مديرية الصحة بالقاهرة للانتهاء من تطعيم كافة العاملين قبل 15 نوفمبر القادم، مشيرًا إلى أن الدولة وفرت وحدات متنقلة وفرق بجميع الاماكن لتطعيم المواطنين بيسر وسهولة.

وطمأن محافظ القاهرة الموظفين المتخوفين من تلقى اللقاح مؤكدا أن جميع اللقاحات آمنة وفعالة ومجانية للجميع.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن المحافظة استعدت لموسم الأمطار والسيول خلال فصل الشتاء والتعامل الفورى مع التغييرات المناخية التي قد تشهدها البلاد خلال الفترة القادمة حيث تم ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بخطوط تليفونية مفتوحة مع هيئة الارصاد الجوية لمعرفة حالة الطقس على مدار اليوم وإخطار كافة الأحياء على مدار الساعة للتحرك السريع عند الضرورة تجنباً لوقوع ازمات مع ربط كافة غرف عمليات الأحياء بغرفة العمليات المركزية للتعامل الفورى مع أى طارئ.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة والذي عقد بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة .

وشدد محافظ القاهرة خلال الاجتماع على رؤساء الأحياء بضرورة المتابعة المستمرة لمنظومة النظافة مع تكليف الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بالتواجد مع الشركات التي تتولى نظافة المنطقتين الشرقية والغربية حتى تستكمل هذه الشركات معداتها وتتعرف على الأحياء ولتلافي أي ملاحظات.

وأكد محافظ القاهرة، أن القيادة السياسية لن تقبل أي تقصير في مستوى النظافة بالعاصمة، وأن هناك جهات مستقلة تقوم بمتابعة مستوى النظافة ورصد المقصرين ومحاسبتهم.

وحث المحافظ المواطنين بالمشاركة بفعالية بمنظومة النظافة وعدم إلقاء القمامة ومخلفات الهدم في الشوارع، مؤكدا أن وعي المواطن بأهمية المنظومة ومشاركته فيها هو العنصر الرئيس في نجاحها.

كما شدد المحافظ خلال الاجتماع على سرعة إزالة التعديات على مجرى النيل وأراضي طرح النهر والتي تم حصرها بـ 935 حالة تعدٍ.

وطالب محافظ القاهرة مدير مديرية التموين بتكثيف الحملات على الاسواق بالتنسيق مع مباحث التموين لضبط الاسعار والتأكد من جودة السلع المطروحة للبيع، كما طالب مدير مديرية التضامن بضرورة التنسيق مع المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لما لها من دور كبير في مساعدة الاجهزة التنفيذية في تحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين.

كما وجه محافظ القاهرة مستثمري منطقة شق الثعبان الذيم لم يوفقوا أوضاعهم حتى الآن بسرعة التقدم للتقنين، كما طالب رئيس حي طرة بالتنسيق مع شرطة المرافق بتكثيف الحملات على المتقاعسين عن التقنين وأن تقوم لجان الفحص والبت بالإسراع في الاجراءات مشيرا إلى أن مشرعات الصرف الصحي والمياه بمنطقة شق الثعبان قد شارفت على الانتهاء.

وشهد الاجتماع تكريم محافظ القاهرة للمهندس أشرف محمد السيد، رئيس حي الساحل لجهوده في ترشيد استخدام المياه بالحي ومكافحة رش الشوارع .