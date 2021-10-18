ما هى الأطعمة ذات السعرات الحرارية السلبية؟.. وكيف تساعد فى فقدان الوزن؟

كتبت مروة هريدى

الحفاظ على لياقتك ليس بالمهمة السهلة، ولكن ما يجعل الأمر أكثر صعوبة هو التحكم في السعرات الحرارية، لذلك يقترح خبراء الصحة إضافة الأطعمة ذات السعرات الحرارية السلبية إلى النظام الغذائي اليومي لتحسين عملية الهضم وزيادة التمثيل الغذائي مما يساعد في إدارة الوزن بشكل فعال، وفقًا للتقرير المنشور بموقع "Onlymyhealth".

ما هي الأطعمة ذات السعرات الحرارية السلبية؟

تشير الأطعمة ذات السعرات الحرارية السلبية إلى تلك العناصر التي تستهلك المزيد من الطاقة أثناء عملية الهضم، مقارنة بكمية الطاقة التي تقدمها للجسم، يمكننا القول أن تكلفة السعرات الحرارية لهضم الطعام ستكون أكبر من محتواه من الطاقة.

عادة ما تكون هذه الأطعمة غنية بالألياف ولها مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم، والسعرات الحرارية نوعان، الأول هو السعرات الحرارية الفارغة التي ليس لها قيمة غذائية كبيرة وتعزز زيادة الوزن، والثانية السعرات الحرارية السلبية والتى تتوافر فى الأطعمة ذات نسبة عالية من الألياف والماء وتحتاج إلى المزيد من الطاقة لهضمها.



اطعمة ذات سعرات حرارية سلبية

ماذا يقول الخبراء؟

تساعد هذه الأطعمة على إنقاص الوزن لأنها لا تحتوي فقط على سعرات حرارية منخفضة ولكنها تساعد أيضًا على حرق سعرات حرارية أكثر من غيرها، حيث أن معظم الأطعمة ذات السعرات الحرارية السلبية نباتية.

فيما يلى.. 10 أطعمة ذات السعرات الحرارية السلبية:



الكرفس:

يحتوي على 16 كيلو كالوري/ 100 جرام، غني بالألياف وفيتامين أ وسى وحمض الفوليك.

التوت:

يحتوى التوت الملون مثل العنب البري والفراولة على 32 كيلو كالوري فقط لكل نصف كوب، ولديه مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم ومحتوى عالى من البروتين ومضادات الأكسدة.



التوت

الطماطم:

تحتوي على 19 كيلو كالوري/ 100 جرام، فهى مصدر ممتاز للألياف والبوتاسيوم وفيتامين سي، كما تحتوي على الليكوبين، وهو أحد مضادات الأكسدة التى تحمى من سرطان الجلد.

الجزر:

يحتوي على 41 كيلو كالوري/ 100 جرام، غنى بفيتامين أ المفيد لصحة العين، ويمنحك شعورًا بالشبع لفترة أطول وبالتالي يساعد في إنقاص الوزن.

الخيار:

يحتوي على 15 كيلو كالوري/ 100 جرام، يحتوى على نسبة عالية من الماء لذلك فهو رائع لإرضاء العطش مع توفير جميع الفيتامينات والمعادن الضرورية.



البطيخ

البطيخ:

يحتوي على 30 كيلو كالوري/ 100 جرام، يتمتع البطيخ بالعديد من الفوائد الصحية من الوقاية من فقر الدم وحتى خصائص تعزيز المناعة.

التفاح:

يوفر 52 كيلو كالوري/ 100 جرام، ويحتوي على كمية جيدة من مضادات الأكسدة وفيتامين سي والألياف بما يخدم خطط إنقاص الوزن ويساعد أيضًا في تعزيز الأداء الإدراكي.



البروكلى

البروكلي:

يحتوي على 34 كيلو كالوري/ 100 جرام، حيث أن محتواه من فيتامين أ يعمل على تحسين الرؤية، بجانب محتواه من الكالسيوم والفوسفور وفيتامين K والحديد وحمض الفوليك.

الكوسة:

تحتوي على حوالي 17 كيلو كالوري/ 100 جرام، فهى غنية بالعديد من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة الهامة.

الخس:

يوفر حوالي 15 كيلو كالوري/ 100 جرام، ويساعد محتواه من فيتامين سى وك وأ والكالسيوم في تقوية المناعة، كما يساعد محتوى الألياف في الخس في إنقاص الوزن.

هل هناك آثار جانبية للأطعمة ذات السعرات الحرارية السلبية؟

لا يوجد دليل على أن تناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية السلبية يؤدي إلى آثار جانبية، ومع ذلك، لا ينصح بتناول كميات منخفضة من السعرات الحرارية إلا تحت إشراف اختصاصي التغذية، حيث أن متطلبات السعرات الحرارية لتقليل الوزن فردية، تختلف باختلاف طول الشخص ووزنه ومؤشر كتلة الجسم ومعدل الأيض الأساسي والنشاط البدني.