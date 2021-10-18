اليوم السابع
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لو عندك عداد مسبوق الدفع وسارق كهرباء احذر من "القارئ الضوئى"

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 02:00 ص
لو عندك عداد مسبوق الدفع وسارق كهرباء احذر من "القارئ الضوئى" عداد كهرباء
كتبت ـ رحمة رمضان

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إذا كنت من مستخدمي عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع وتقوم بسرقة التيار الكهربائي، فاحذر من تطبيق القارئ الضوئي الذى تراقب به  شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء والذى يكشف كل البيانات الموجودة بالعداد وكافة أشكال التلاعب، وفيما يلي أهم المعلومات عن تطبيق القارئ الضوئي الجديد : 
 
1-بدأت شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء استخدام تطبيق القارئ الضوئي لتسجيل كافة البيانات الخاصة بالعداد مسبق الدفع منذ ما يقرب من عام.
 
2- يهدف هذا التطبيق إلى نسب الفقد بالشبكة القومية للكهرباء الناتجة عن سرقات التيار الكهربائي.
 
3- يعتمد القارئ الضوئي على الإنترنت فى إرسال البيانات لشركات توزيع الكهرباء بواسطة كشاف شعاع من خلال التقاط صورة للعداد.
 
4-يصعب التلاعب فى تطبيق القارئ الضوئي لأنه يسجل البيانات وفقا لوقت وتاريخ التقاط الصورة.
 
5-تستعين شركات توزيع الكهرباء بالقارئ الضوئي لتحرير محاضر ضد سارقى التيار الكهربائي وتطبيق الغرامات القانونية.
 
6- يستطيع القارئ الضوئي تسجيل بيانات مختلف أنواع العدادات مسبوقة الدفع.
 
 
 
 
 
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

العداد مسبوق الدفع

سرقات التيار الكهربائي

القارئ الضوئي

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