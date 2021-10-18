فيها حاجة حلوة.. أسرة قبطية توزع حلوى مولد النبى على المساجد بالبحيرة.. لايف

البحيرة - ناصرجودة

شهدت مدينة دمنهور بالبحيرة مبادرة مميزة تعبر عن الوحدة الوطنية بين أبناء الوطن .

حيث قامت أسرة قبطية بتوزيع حلوى مولد النبى على المصلين بالمساجد احتفالا بهذه المناسبة العطرة وسط حالة البهجة والسرور.

عدسة اليوم السابع رصدت فى بث مباشر عبر منصاته الإليكترونية هذه المبادرة من امام مسجد الحبشى بدمنهور.

وقالت الدكتورة جويس سمعان أحد وجوه العمل العام بمحافظة البحيرة ان الهدف من هذه المبادرة هو تعميق روح الوحدة الوطنية بين الشعب المصرى وإيصال رسالة محبه لكافة الأطياف المختلفة فى المجتمع .

وأضافت أن الفكره بدأتها قبل ذلك من خلال قيامها بتوزيع اللحوم على الفئات الأكثر احتجاجا فى الأعياد والمناسبات الاجتماعية وتم تطوير الفكره لتشمل الاحتفالات الدينية مثل مولد النبى وغيرة من المناسبات التى تعبر عن المعدن الاصيل لهذا الشعب.

وأوضحت سمعان ان الفكرة لاقت ترحيبا كبيرا من أولادها وسام الذى يدرس الإعلام ونور التى بدأت الحياة الجامعية هذا العام ومعهم عدد من زملائهم اللذين قاموا بمساعدتها لتوزيع حلوى المولد النبوى الشريف.

مشيرة الى ان الأعياد الإسلامية فى مصر لها خصوصية مختلفة عن باقى البلاد لأنها غير قاصرة على المسلمين فقط فهى بمثابة أعياد شعبية لكل المصريين .

وتابعت " انا واسرتى ننتظر الاحتفال بالمولد النبوى الشريف لكى نشترى حلاوة المولد ونحتفل سويا بهذه المناسبة العظيمة مع أصدقائنا المسلمين اللذين يحرصون دائما على التفاعل معنا فى الأعياد القبطية مثل عيد الميلاد وعيد القيامة.

فيما اعرب الشيخ رمضان عبد الحفيظ امام مسجد الحبشى بمدينة دمنهور عن امتنانه لهذه المبادرة اللافته التى تعكس أجواء المحبة والتسامح بين أبناء الوطن.

مضيفا أن الشعب المصرى هو نسيج واحد منذ آلاف السنين وسيبقى كذلك إلى يوم الدين وان مبادئ الإسلام الحقيقية توجهنا دائما إلى نشر قيم التسامح والتعايش واحترام عقائد الآخرين .