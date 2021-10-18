فوز "محمد كرم" بلقب أول غطاس فى العالم من مصابى متلازمة داون بشرم الشيخ

جنوب سيناء_ ياسر عامر

شهدت مدينة شرم الشيخ نجاحا باهرا لأول تجربة لمصاب " متلازمة داون" وحصوله على شهادة غطس ليصبح أول غطاس على مستوى العالم من أصحاب الهمم ويصبح مؤهلا للغوص على عمق 12 مترا تحت سطح المياه .

محمد كرم شاب مصرى من أصحاب الهمم يبلغ من العمر 24 عاما يعمل مساعد مدرس تربية رياضية بمدرسة تربية فكرية بمحافظة القاهرة وله بصمة واضحة بنجاحه فى عدة مجالات منها مشاركته ببعض البطولات الدولية وحصوله على مراكز متقدمة بها مثل بطولة العرب للسباحة بسوريا 2010 كما حصل على المركز الثالث فى العاب القوى 2014، ثم المركز الثالث لكرة اليد 2015 من الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا حصل على المركز السابع عالميا فى بطولة السباحة من دولة المكسيك كما شارك العديد من الأنشطة الرياضية منها بطولة الترايثلون بأبو ظبى وفاز أيضا ببطولة الجمهورية للسلة لذوى الاحتياجات الخاصة ثم بطولة الجمهورية للجمباز 2018 .

الجدير بالذكر أن محمد كرم له إنجازات فنية بمشاركته بعض العروض المسرحية وأيضا عرض الأزياء أمام رئيس الجمهورية من خلال عام ذوى الاحتياجات وكان بين المشاركين بعروض الألعاب فى افتتاح قناة السويس الجديدة.

كما تم تكريم محمد من رئيس الجمهورية 2018 " عام ذوى الاحتياجات الخاصة وأيضا كرم من جهات عدة منها وزارات الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعى والبيئة والتربية والتعليم بالإضافة لتكريمه من محافظ البحر الأحمر.

وصرح شحاتة حجاج الشهير بـ " تيتو " وهو مدرب للغوص والمسئول عن تدريب محمد " بأن محمد يعيش حياه حافلة بالإنجازات فهو لديه أحلام ينوى تحقيقها ليحقق ذاته و يصبح قادرا على الاتصال والمشاركة الفعالة على قدم المساواة مع الآخرين ويسير بثقة وجدية وسعادة بالغة ليصل لمبتغاه فأنا اعتبر نجاح محمد من أفضل نجاحاتى التى قمت بتحقيقها على مر سنوات عملى كمدرب للغوص .

كما أشارت لنا والدة محمد إلى أن لكل إنسان موهبة و له دوره الذى يؤديه لخدمة مجتمعه و لم يمنعه المرض من إثبات ذاته ليصبح بطل المستحيل كما يطلق عليه حيث قام بتكثيف تدريبه و تعليمه أصول الغطس بمعاونة الغطاس تيتو الذى تبنى حاله محمد و تحدى به الجميع لينجح معه فى وصولة للقب اول غطاس عالمى من ذوى الهمم فأنا أمتلك كل الفخر لكونه ابنى.

وصرحت سمر حسب الله و هى من مؤسسة مصر تستطيع لأصحاب الهمم و الداعمة للبطل محمد كرم من بداية إنجازاته أن محمد حصل على الرعاية الصحية التى زادت من قدراته التنموية و الفكرية من مراقبة لنموه العقلى و البدنى حتى تمكن من النجاح و لا ينكر أيضا دور المجتمع المدنى و الحكومة المصرية و أهمها توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للاهتمام بذوى الهمم فى نجاح محمد .

كما قرر محمد كرم أن يهدى شهادة الغطس التى حصل عليها للرئيس عبد الفتاح السيسى اعترافا بفضله الكبير لجعل المجتمع ينحنى احتراما ويعترف بوجود فئة من أصحاب الإنجازات وتقديم الشكر له على دعمه المتواصل لأصحاب الهمم وأيضا لمساعدته الفعالة فى تغيير نظرة المجتمع لمرضى متلازمة داون الذين يستحقوا كل الفخر.



محمد كرم



محمد كرم الفائز باللقب



محمد كرم يفوز بلقب أول غطاس فى العالم من مصابى متلازمة داون



محمد كرم



محمد كرم يرفع علم مصر تحت الماء



محمد كرم اثناء الغطس