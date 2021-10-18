طقس الخليج.. حار بالكويت وغائم بالسعودية والإمارات ومعتدل بالبحرين

كتب محمد جمال

حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم اليوم السابع خدمة نشر أحوال الطقس في دول الخليج ليوم الاثنين الموافق 18 أكتوبر 2021، فى السطور التالية:-

السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن تكون السماء صحو إلى غائمة جزئيًا على مناطق جازان، عسير، الحدود الشمالية، الجوف وتبوك، مع فرصة لتكوّن الضباب على أجزاء من سواحل البحر الأحمر والخليج العربي في الصباح الباكر.



وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 25-50كم/ساعة وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم /ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي ومن متر إلى مترين يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 25-45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع اليوم، الأثنين، في مملكة البحرين سيكون معتدلا مع تصاعد الاتربة في بعض المناطق ولكنه رطب في البداية.

الرياح : شمالية غربية من 12 إلى 17 عقدة وتصل من 20 إلى 25 عقدة أحيانا.

ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاث أقدام قرب السواحل، ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة : العظمى 35 درجة مئوية والصغرى 25 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية العظمى 90% والصغرى 30%.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام وغائما جزئياً أحياناً، رطبا ليلاً وصباح الثلاثاء مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصةً شرقاً وشمالاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً خاصة على البحر.

وأوضح المركز - في بيانه اليومي- ان حركة الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س ..ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط يضطرب غرباً ليلاً و سيحدث المد الأول عند الساعة 12:17 والمد الثاني عند الساعة 23:51 والجزر الأول عند الساعة 18:02 والجزر الثاني عند الساعة 06:09.. و في بحر عمان يكون الموج خفيفا وسيحدث المد الأول عند الساعة 08:13 والمد الثاني عند الساعة 20:49 و الجزر الاول عند الساعة 14:44 والجزر الثاني عند الساعة 02:46.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 39 25

دبي 39 26

الكويت

ليلًا

معتدل والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 35 كم/ساعة .

نهارًا

حار والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 40 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .