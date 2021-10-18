اليوم السابع
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ضبط 816 كيلو جرام لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالأقصر.. صور

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 11:23 ص
ضبط 816 كيلو جرام لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالأقصر.. صور لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي
الأقصر – أحمد مرعى

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قاد رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، حملات تموينية مكثفة في إطار تعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالمرور والمتابعة المستمرة لجودة السلع الاستهلاكية بالأسواق، وذلك بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، ونجحت فى ضبط 816 كيلو لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

ويقول الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، فى بيان صحفى، أن الحملة نجحت فى ضبط السيارة رقم (ص ق ف /9574) تحمل بانر مدون عليه الوطنية وتحت رعاية وزارة التموين، وذلك لإيهام المستهلك بجودة وسلامة السلع الغذائية بداخلها دون الحصول الفعلى على تراخيص بالمتابعة ومزاولة البيع بالأسواق، وبالتفتيش تم ضبط الآتي:- (عدد 64 طبق فوم لحوم مجمدة زنة الطبق 800 جرام بها حروق تجميد ومتغيره فى خواصها وتحمل بيانات وهمية - عدد 128 طبق لحوم مفرومة متغيره فى الخواص وتحمل بيانات وهمية زنه الطبق 350 جرام – عدد 90 طبق أجنحة زنة الطبق 800 جرام)، وجميع ما سبق ذكره غير صالح للاستهلاك الآدمي بناءاً على الكشف البيطري عليها وتم التحفظ على المضبوطات بإجمالي وزن 816 كيلو جرام لحوم ودواجن وتم عمل المحضر القضائي اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.

الدواجن الغيرصالحة المضبوطة بالحملة
الدواجن الغيرصالحة المضبوطة بالحملة

 

ضبط 816 كيلو جرام لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي
ضبط 816 كيلو جرام لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي

 

لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالأقصر
لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالأقصر

 


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