اليوم السابع
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ضبط المتهم بالتعدى على زوجته فى سيدى بشر بالإسكندرية

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 04:33 م
ضبط المتهم بالتعدى على زوجته فى سيدى بشر بالإسكندرية ضبط متهم
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت أجهزة الأمن ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، لتعدى أحد الأشخاص على سيدة بالإسكندرية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، متضمناً قيام أحد الأشخاص بالتعدى على سيدة بمنطقة سيدى بشر بدائرة قسم شرطة أول المنتزه.

بالفحص تبين أن الواقعة محرر بشأنها محضر بقسم شرطة المنتزه أول، من السيدة المشار إليها (ربة منزل "مصابة بسحجات وكدمات متفرقة" – مقيمة بدائرة القسم) ضد زوجها (عامل – مقيم بذات العنوان).

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، من استهداف وضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه إثر خلافات بينهما، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 


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