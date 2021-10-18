صرف مقررات تموينية فى الأقصر بنسبة 70 %.. و38.7 مليون رغيف خلال 15 يوما

الأقصر – أحمد مرعى

تابعت مديرية تموين الأقصر بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة، ما تم صرفه من دقيق مدعم وخبز للمواطنين خلال الفترة من 1 حتى 15 أكتوبر الجاري، وذلك في إطار تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وأسفرت مجهودات المديرية، فى المخابز والمطاحن ومستودعات الدقيق، عن صرف كمية قدرها 38.7 مليون رغيف بمعدل يومي 2,7 مليون رغيف / يوم من خلال 305 مخبز بخلاف صرف كمية قدرها 2277 طن دقيق بلدي 82% للمواطنين بموجب البطاقات التموينية من خلال 574 مستودع دقيق على مستوى المحافظة كما تم صرف سلع غذائية حرة كفارق نقاط الخبز بمبلغ وقدره 974 الف جنيها خلال الشهر لعدد 41944 بطاقة تموينية قام اصحابها بتوفير جزء من حصة الخبز المقررة لهم عن شهر سبتمبر 2021، وفى الشئون التموينية تم من خلال 479 تاجر تمويني وعدد 172 منفذ مشروع جمعيتي على مستوى المحافظة تم صرف السلع التموينية مقررات شهر أكتوبر 2021 بمبلغ 39.9 مليون جنيه بنسبة 70 % بموجب البطاقات التموينية دون ازدحام على المنافذ التموينية أو أي معوقات في عملية الصرف وخاصة تحت الظروف التي تمر بها البلاد، ولم ترد اي شكاوي من المواطنين في هذا الشأن.

وفي سياق متصل، كثفت مديرية التموين من حملاتها على الأسواق والمخابز والأنشطة الأخرى، وقامت بضبط المخالفين الذين يتسببوا في الإضرار بصحة المواطنين وتحرير المحاضر لهم على مستوى المحافظة وذلك من خلال حملاتها التموينية الصباحية والمسائية المستمرة على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية للتأكد من عدم مخالفتهم للقوانين والتوجيهات الوزارية والتي أسفرت عن تحرير اجمالي عدد 407 محضر ومخالفة تموينية منها:- (عدد 140 مخالفة ضد المخابز "نقص وزن ,مواصفات, غلق وتوقف ,سجلات , ميزان , نظافة ...." - عدد 247 قضية بالأسواق "إعلان أسعار ـ شهادة صحية ـ مجهول المصدر ـ ذبح خارج المجازر" - عدد 20 قضية ضد محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز)، وكان من أبرز القضايا والمضبوطات ضبط كمية قدرها 50 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وضبط تاجر تمويني قام بالاستيلاء على سلع تموينية بمبلغ 22309 جنيه، وضبط تاجر تمويني قام بالتصرف في عدد 411 زجاجة زيت تمويني، وفى اختراق ماكينة تبين قيام المخابز البلدية بضرب البطاقات التموينية بماكينة المخبز بما يعادل عدد 9215 رغيف بدون انتاج وتصنيع للخبز.

وأهابت المديرية بكافة المواطنين توخي الحذر عند شراء احتياجاتهم وعدم التزاحم والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، وخاصة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات حفاظاً على صحتهم وصحة ذويهم، وكذلك عدم ترك البطاقات التموينية لدى أصحاب الأنشطة التموينية.



السلع التموينية خلال توزيعها على المواطنين



تموين الأقصر صرف مقررات تموينية بقيمة 39.9 مليون جنيه