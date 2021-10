شاهد.. الفيضانات تجرف منزلا بالهند وسط ذهول سكان المنطقة

رصد مقطع فيديو لحظة انهيار منزل بأكمله فى ولاية كيرلا الهندية، بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة فى حدوث انهيارات أرضية، وانتشر المقطع على نطاق واسع فى الصفحات والمواقع الاجتماعية، حيث يظهر انهيار منزل من طابقين فى لحظات درامية، وسط ذهول سكان المنطقة.

وقالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية إن الحادث وقع فى مونداكايام فى مدينة كوتايام بولاية كيرلا، مشيرة إلى أن الفيضانات القوية جرفت المنزل بأكمله فى لمح البصر.

#India



Unbelievable!!!

The house 🏠 got washed away ... pic.twitter.com/CLvwRsn3Jt