اليوم السابع
Ads
الإثنين، 18 أكتوبر 2021 06:11 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

شاهد.. الفيضانات تجرف منزلا بالهند وسط ذهول سكان المنطقة

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 03:58 م
شاهد.. الفيضانات تجرف منزلا بالهند وسط ذهول سكان المنطقة الفيضانات تجرف منزلا
وكالات الأنباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رصد مقطع فيديو لحظة انهيار منزل بأكمله فى ولاية كيرلا الهندية، بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة فى حدوث انهيارات أرضية، وانتشر المقطع على نطاق واسع فى الصفحات والمواقع الاجتماعية، حيث يظهر انهيار منزل من طابقين فى لحظات درامية، وسط ذهول سكان المنطقة.

وقالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية إن الحادث وقع فى مونداكايام فى مدينة كوتايام بولاية كيرلا، مشيرة إلى أن الفيضانات القوية جرفت المنزل بأكمله فى لمح البصر.

ولم يعرف ما إذا كان الحادث قد خلف ضحايا أم لا، إلا أن مسؤولين قالوا إن الولاية الواقعة فى جنوب الهند شهدت وفاة 25 شخصا على الأقل إثر هطول أمطار غزيرة

وذكروا أن نحو 13 من هؤلاء قتلوا فى انهيار أرضي في قرية محلية. وقامت السلطات باستدعاء الجيش الهندي والبحرية لإنقاذ السكان.

وقالت لجنة إدارة الكوارث في كيرلا في بيان إن من المتوقع استمرار هطول الأمطار الخفيفة في جميع أنحاء الولاية، على الرغم من سحب التحذيرات المتعلقة بالطقس في العديد من المناطق، حسبما نقلت "سكاى نيوز".

وكانت ولاية كيرلا قد شهدت أسوأ فيضانات خلال قرن من الزمان في عام 2018 إذ تسببت في مقتل ما لا يقل عن 400 شخص ونزوح حوالي 200 ألف.

 


الهند

فيضانات

فيضانات الهند

امطار غزيره فى الهند

اخبار الهند

انهيار منزل فى الهند

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مصرع 25 على الأقل فى فيضانات وانزلاقات أرضية بالهند

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 08:00 ص

مصرع 10 أشخاص وفقدان 18 آخرين جراء فيضانات فى الهند

الأحد، 17 أكتوبر 2021 02:00 ص

ارتفاع عدد قتلى فيضانات الهند لـ93 وتضرر أكثر من 5.6 مليون شخص بولاية آسام

الجمعة، 24 يوليه 2020 02:17 م

فيضانات الهند ونيبال تتسبب فى مصرع 189 شخصا وتشرد 4 ملايين

الأحد، 19 يوليه 2020 10:39 ص

إنقاذ 82 شخصا إثر حادث تصادم عبارتين فى الهند

الخميس، 09 سبتمبر 2021 12:01 م

الفيضانات تجبر المدرسين على إنشاء فصول للطلاب على القوارب فى ولاية هندية

الإثنين، 06 سبتمبر 2021 11:50 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة