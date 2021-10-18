شاهد.. الفيضانات تجرف منزلا بالهند وسط ذهول سكان المنطقة

وكالات الأنباء

رصد مقطع فيديو لحظة انهيار منزل بأكمله فى ولاية كيرلا الهندية، بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة فى حدوث انهيارات أرضية، وانتشر المقطع على نطاق واسع فى الصفحات والمواقع الاجتماعية، حيث يظهر انهيار منزل من طابقين فى لحظات درامية، وسط ذهول سكان المنطقة.

وقالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية إن الحادث وقع فى مونداكايام فى مدينة كوتايام بولاية كيرلا، مشيرة إلى أن الفيضانات القوية جرفت المنزل بأكمله فى لمح البصر.

#India



Unbelievable!!!

The house 🏠 got washed away ... pic.twitter.com/CLvwRsn3Jt — Info Warrior - 1821 (@InfoWarriorNews) October 17, 2021

ولم يعرف ما إذا كان الحادث قد خلف ضحايا أم لا، إلا أن مسؤولين قالوا إن الولاية الواقعة فى جنوب الهند شهدت وفاة 25 شخصا على الأقل إثر هطول أمطار غزيرة

وذكروا أن نحو 13 من هؤلاء قتلوا فى انهيار أرضي في قرية محلية. وقامت السلطات باستدعاء الجيش الهندي والبحرية لإنقاذ السكان.

وقالت لجنة إدارة الكوارث في كيرلا في بيان إن من المتوقع استمرار هطول الأمطار الخفيفة في جميع أنحاء الولاية، على الرغم من سحب التحذيرات المتعلقة بالطقس في العديد من المناطق، حسبما نقلت "سكاى نيوز".

وكانت ولاية كيرلا قد شهدت أسوأ فيضانات خلال قرن من الزمان في عام 2018 إذ تسببت في مقتل ما لا يقل عن 400 شخص ونزوح حوالي 200 ألف.