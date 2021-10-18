سقوط تشكيل عصابى بحوزته 4850 طربة حشيش وأفيون بـ36 مليون جنيه فى السويس

كتب محمود عبد الراضى

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط 4850 طربة لمخدر الحشيش وكمية من مخدر الأفيون بحوزة تشكيلاً عصابياً بالسويس، وحرر محضر بالواقعة.

واستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية ، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها، فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن السويس نشاط تشكيل عصابى ضم (3 أشخاص ، وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة الجناين بالسويس) تخصص فى الإتجار بمخدرى (الحشيش – الأفيون) وترويجها على عملائهم ، مُتخذين من المناطق الجبلية بدائرة قسم شرطة عتاقة ، مسرحاً لتخزين وإخفاء المواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات ، تم استهدافهم وأمكن ضبط أحدهم حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة عتاقة بالسويس، وضُبط بحوزته (4850 طربة لمخدر الحشيش وزنت 500 كيلو جرام – كمية من مخدر الأفيون وزنت 8 كيلو جرام – 400 قرص مخدر لعقار الترامادول – طبنجة – 2 خزينة –عدد من الطلقات النارية – سيارة ـ أخرى – مبلغ مالى – هاتف محمول).

وبمواجهته اعترف بإحرازه وحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار ، واستخدامه للسلاح النارى والذخائر لحماية نشاطه الإجرامى والسيارتين فى النقل والترويج بالمشاركة مع المتهمين الآخرين، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (36) مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.