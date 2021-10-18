اليوم السابع
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سفير المكسيك بالقاهرة: أمريكا اللاتينية تقدم بأسبوع السينما هدية للمصريين

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 04:39 م
سفير المكسيك بالقاهرة: أمريكا اللاتينية تقدم بأسبوع السينما هدية للمصريين أوكتابيو تريب سفير المكسيك بمصر
كتبت: هناء أبو العز

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قال أوكتابيو تريب سفير المكسيك بمصر، إن سفارات  أمريكا اللاتينية تقدم هدية للجمهور المصرى، في أسبوع سينما أمريكا اللاتينية، تتميز بكونها ديمقراطية، ومتنوعة و شيقة، وهى هدية باللغة الأسبانية والإنجليزية ثلاثية الأبعاد.
 
وأضاف سفير المكسيك في كلمته خلال العرض التقديمى لأسبوع السينما الإيبروأمريكا، أن الهدية ديمقراطية لأنها متاحة لكافة المشاهدين من عشاق السينما وغيرهم، سواء كانوا أغنياء أم فقراء، ومتنوعة لأن قائمة الأفلام التى ستعرض فى إطار الدورة ستقدم أفلاما مختلفة، تتباين بين الكوميديا، والدراما، والتشويق، والأفلام التسجيلية، وشيقة لأن السنيما لها سحر لا يقاوم على الروح والعقل الإنسانى.
 
وعبر أوكتابيو تريب عن سعادته لتنظيم أسبوع السينما الذى توقف العام الماضى بسبب الوباء، بفضل قيادة  سفير أسبانيا دون رامون خيل إى كازاريس للحدث ، و تضامن 13 سفيرا من البرتغال و أمريكا اللاتينية، مشيرًا إلى أن هذا الأسبوع سيتم يعد مرور ما يقرب من  عشر سنوات، بلا توقف،  وأصبح هذا الأسبوع السينمائى تقليدا لمحبى السينما من سكان القاهرة  وللسفراء. 
 
 

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