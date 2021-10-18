سفير إندونيسيا بالقاهرة: ارتفاع التبادل التجارى بين البلدين 2.3% خلال 2021

كتب إسلام سعيد - الوادى الجديد - ماهر البهنساوى

قال لطفي رؤوف، سفير جمهورية إندونيسيا بالقاهرة، إن التبادل التجاري بين مصر وإندونيسيا شهد نموا بنسبة 2.3% خلال الـ 8 أشهر الأولى من 2021، مشيرا إلى نمو صادرات بلاده لمصر بنسبة 3.4%.

وأشار خلال كلمته بختام فعاليات الملتقى التسويقي المصري الأول للتمور بمدينة الخارجة، إلى أن الصادرات المصرية إلى إندونيسيا سجلت زيادة كبيرة بنسبة 53٪؜ خلال أول 8 أشهر من 2021مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق (يناير - أغسطس 2020).

وأوضح رؤوف أن أهم سلع التصدير المصرية تتمثل في الفوسفات، التمور، دبس السكر، الحمضيات، الأدوات الطبية والجراحية، زيت الزيتون، الأجهزة الكهربائية، المكسرات، والعسل الطبيعي.

وأضاف إن مكانة إندونيسيا ومصر الإقليمية تدفع بكل قوة للعمل في طريق تجاوز تداعيات جائحة فيروس كورونا التي مثلت تحدي على النمو الاقتصادي بكلا البلدين من خلال العمل زيادة معدلات التبادل التجاري الثنائي، ؜مؤكدًا ضرورة العمل سويًا للوصول إلى الإمكانات الكاملة لتجارتنا الثنائية ولا يزال بإمكاننا زيادة تعاوننا إلى مستوى آخر.

وأكد رؤوف أن مصر تِعد أقوى اقتصاد بمنطقة الشمال الأفريقي بنسب نمو مرتفعة سجلت 2.9٪؜ فى مايو الماضي وقدرات بشرية كبيرة تتجاوز 102 مليون نسمة، وفي الوقت ذاته نجد أن إندونيسيا هي أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا بنسبة نمو سجلت 3.3٪؜ وقدرات بشرية تتجاوز 270 مليون نسمة.

وأضاف أن اقتصاد البلدين يتمتع بمرونة كبيرة، الأمر الذي يجعلنا نحرص على تعزيز فرص التعاون بين مصر وإندونيسيا وصولًا للتكامل بين الجانبين.