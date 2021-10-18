كتبت ريهام الباشا

انخفض سعر اليورو اليوم الاثنين 18-10-2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك خلال تعاملات البنوك العاملة فى مصر، ليسجل فى البنك الأهلى المصري 18.09 جنيه للشراء، و18.26 للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.12 جنيه للشراء، و18.28 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 18.09جنيه للشراء، و18.28 للبيع، أما متوسط سعر صرف اليورو فى البنك المركزى المصرى سجل 18.16جنيه للشراء، و18.28 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس.

سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى 18.16جنيه للشراء. ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.18.16جنيه للشراء.

18.28جنيه للبيع. سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى 18.09جنيه للشراء.

18.26جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك مصر 18.10جنيه للشراء.

18.26جنيه للبيع.



سعر اليورو فى بنك الإسكندرية 18.09جنيه للشراء.

18.28جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك البركة 18.12 جنيه للشراء.

18.28 جنيه للبيع. سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib 18.12 جنيه للشراء.

18.28 جنيه للبيع. سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 18.12 جنيه للشراء.

18.28 جنيه للبيع.