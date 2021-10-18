زى النهارده.. شاهد بـقضية "الأجناد" يكشف تفاصيل إصابة العميد المرجاوى

كتب إيهاب المهندس

زى النهارد من 4 سنوات استمعت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بطره برئاسة المستشار معتز خفاجى، لأقوال شهود الإثبات فى محاكمة 41 متهما من عناصر أجناد مصر، فى قضية المعروفة إعلاميا بـ"تنظيم أجناد مصر" الإرهابى.

وخلال تلك الجلسة استمعت المحكمة لأقوال شاهد الإثبات الضابط حازم صلاح، وقال الشاهد، بعد حلف اليمين، إنه كان معينا بالخدمة أمام جامعة القاهرة من الخارج، وكان يبعد 3 أمتار عن العميد الشهيد طارق المرجاوى الذى استشهد فى الانفجار الأول، مضيفا أن الانفجار الثانى حدث عقب الانفجار الأول بدقيقة واحدة تقريبا.

وفيما استمعت المحكمة إلى أقوال شاهد الإثبات الثانى الضابط حسن حسنين الرائد بمديرية أمن الجيزة، والذى أكد أن خدمته كانت فى النقطة الأمنية المواجهة للانفجار الأول، وأنه أصيب بثقب فى القوقعة السمعية من جراء الانفجار الأول.

كانت محكمة الاستئناف، برئاسة المستشار أيمن عباس، قد حددت جلسة 25 يوليو الماضى كأولى جلسات استئناف محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم أجناد مصر"، بعد أن رفضت طلب رد المحكمة المُقَدَّم من دفاع المتهم "بلال.إ.ص"، مع 12 آخرين، بالتسبب فى مقتل 3 ضباط و3 أفراد شرطة، والشروع فى قتل أكثر من 100 ضابط، واستهداف المنشآت الشرطية وكمائن الأمن.