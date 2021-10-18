حملة مكبرة لإزالة الإشغالات وبدء أعمال التطوير والرصف بمدينة وقرى كفر الشيخ

كفر الشيخ محمد سليمان

تمكنت حملة مجلس مدينة كفر الشيخ برئاسة اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، بناء على توجيهات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، من إزالة الإشغالات بشرق مدينة كفر الشيخ، وأمام مستشفى العبور والمناطق المحيطة به، حفاظا على النظافة العامة، ضمن خطة التطوير التي تشهدها العاصمةا،وازاله جميع الاعلانات الغير مرخصه، أعلى الأعمدة الكهربائية، وإزالة جميع المخالفات والإشغالات التي تعوق حركة المواطنين.

كما شهدت منطقة غرب كفر الشيخ بدء أعمال تطوير شارع جيهان، ضمن خطة المحافظة لتطوير مدن المحافظة، كما بدأت الأعمال التمهيدية لرصف طريق البحر بقرية محلة موسى،كما تابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال حملات النظافة بقرى محلة القصب، ومحلة موسى، و قرية متبول.

قال اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، إن الحملة التي شهدتها العاصمة تمكنت من رفع الإشغالات والإعلانات المختلفة، بشارع الاستاد، ومنطقة مستشفى العبو، لتسيير الحركة المرورية، مؤكداً أنه تم تحرير محاضر للمخالفين، مشيراً إلى أن الحملات مستمرة بأحياء العاصمة.

فى سياق أخر أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ عن تنفيذ 16 حالة تعدي على أملاك الدولة على مساحة 14 فدانا و8قراريط، وإجمالي ماتم تنفيذه منذ بداية المرحلة الثانية من الموجه 18 ، الجاية تنفيذها 139حالة تعدي على أملاك الدولة منهم تنفيذ 55 حالة إزالة تعدي على أملاك الدولة على مساحة 4339 متراً، كما تمكنت ازالة 84 حالة تعدي على مساحة 31 فدان،و22 قيراط و11 سهم،بالتنسيق مع اللواء أشرف صلاح ، مدير أمن كفر الشيخ، بإشراف المهندسة عايده ماضي، السكرتير العام المساعد، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وازالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها ،مؤكداً على تنفيذ ازالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها دون تقصير أو تهاون لاسترداد حق الدولة لافتاً إلى التنسيق بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن وعلى رأسها مديرية الأمن ومراكز الشرطة التابع في نطاقها الإزالة.

وتمكنت الحملة بمركز بلطيم برئاسة اللواء أحمد السنوسي بالتعاون مع قوة شرطية من إزالة 16 حالة تعدي على أملاك الدولة، ليرتفع عدد أعداد الإزالات التي تم إزالتها ضمن المرحلة الثانية من الموجه18 ل139 حالة تعدي.