حملات للتوعية المائية ومشروعات "حياة كريمة" فى القنطرة شرق بالإسماعيلية

الإسماعيلية - السيد فلاح

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب، والصرف الصحى بمحافظات القناة، استمرار حملات التوعية بترشيد استهلاك مياه الشرب والتى تستهدف التواصل مع كافة فئات وشرائح المجتمع بنطاق محافظات القناة وذلك فى اطار توجيهات القيادة السياسية برفع الوعى بأهمية ترشيد استهلاك المياه باعتبارها من اهم أهداف التنمية المستدامة 2030.

نفذ فريق التوعية بالشركة، عدد من الأنشطة التوعوية بالقنطرة شرق، شملت زيارة مدرسة السلام الابتدائية حيث تم تعريف الطلاب بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة، بالإضافة إلى تنفيذ ندوات توعية للطلاب بترشيد استهلاك المياه وتنفيذ ورش سباكة خفيفة بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الأنشطة الفنية ومسابقات الرسم، وتوزيع بروشورات التوعية والتى تشمل رسائل توعوية عن ترشيد الاستهلاك بما يتناسب مع الفئة العمرية المستهدفة.

وأكد رئيس شركة مياه القناة، أن تلك الحملات تستهدف تأسيس جيل جديد لديه ثقافة واسعة عن قضايا المياه، بالإضافة إلى تربية النشء على السلوكيات الصحيحة فى التعامل مع مياه الشرب وترشيد الاستخدام، والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحى.

كما نظم فريق التوعية، لقاءات جماهيرية مباشرة مع المواطنين للتعريف بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة لتعريف المواطنين بأهمية المشروعات القومية وضرورة الحفاظ عليها، بالاضافة الى عمل استطلاعات رأى المواطنين حول الخدمات المقدمة من الشركة ورصد الشكاوى والمقترحات فى اطار السعى الدائم للشركة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.