حكاية الطفل آدم الثاني على الجمهورية في المشروع الوطني للقراءة.. لايف

كفر الشيخ- محمد سليمان

رصد تلفزيون اليوم السابع فرحة الطفل آدم محمود رمضان، الحاصل على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في المشروع الوطني للقراءة والذي شارك فيه 3ملايين ونصف طالب على مستوى الجمهورية.

قال آدم محمود رمضان، إنه سعيد بالفوز والمشاركة في المشروع الوطني للقراءة، لأنه زاده معرفة وثقافة ووعيا، وليست المرة الأولى والتي يشارك في مسابقات للقراءة فقد شارك في مسابقة القراءة العربي، لمرتين متتاليتين، وأنه قرأ 200 كتاب، ولخص منهم30 كتاب، وأنه تعلم أنه يخشى الكتب، مؤكدا أن والدته ساعدته في القراءة.

وأضاف رمضان، أنه يجب كتب السيرة والكتب الادبية، وتعلم الكثير من كتب السيرة الذاتية وخاصة لنجيب محفوظ، مطالبا كل الطلاب الاهتمام بالقراءة ليزيدوا علما لن القراءة مستشفى العقول.

وقال آدم محمود رمضان، سوف يشارك العام المقبل في المشروع ليحصل على المركز الأول، ويتمنى أن يكون يوما رئيس جمهورية، وأنه سعيد بمداعبة الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني له.