جولة فى تجمع تنموى سكنى زراعى بوسط سيناء.. فرصة لحجز بيت ومزرعة.. لايف

شمال سيناء ـ محمد حسين

أتاحت الدولة فرصة جديدة لكل أبناء مصر لحجز بيت ومزرعة فى عدد 17 تجمعا تنمويا بمحافظتى شمال وجنوب سيناء بإجمالى عدد 17 تجمعا تنمويا "سكنى / زراعى" بينهم 10 تجمعات بشمال سيناء و7 تجمعات أخرى بجنوب سيناء.

"تليفزيون اليوم السابع"، نقل مشاهد من داخل تجمع النثيلة أحد هذه التجمعات أوضحت طبيعة المنطقة والمساكن التى بداخلة والخدمات والمرافق المقدمة وجولة من داخل احد البيوت وبيان ما يحتويه من غرف ومرافق.

وكان وجه اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء دعوة لكل المصريين لسرعة حجز منازل ومساحات زراعية فى التجمعات السكنية الزراعية في المناطق الصحراوية التى خصصتها الدولة لتوطين عدد من الأسر والمواطنين المصريين من مختلف المحافظات في سيناء للإقامة والتوطين بأرض سيناء داخل تلك التجمعات التنموية المتكاملة المرافق والخدمات .

وقال محافظ شمال سيناء فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع " خلال جولة تفقديه لمتابعة الاستعدادات فى هذه التجمعات لاستقبال الاسر، انه يطمئن الجميع ان هذه التجمعات جاهزة ومتكاملة المرافق وتحظى بكامل الاهتمام من الدولة لنجاح الهدف منها وهو زراعة سيناء بالبشر.

واستطرد موجها حديثه لكل من يرغب فى الاستفادة من هذه التجمعات " اقول لكل مصرى فى ربوع مصر ان يحضر لسيناء، ويشاهد على الطبيعة هذه التجمعات ثم يتولى عملية الحجز.

واكد ان المشروع مشرف والدولة تحملت من اجل ان يتم المليارات، وخفضت نسبة 70% تحملتها الدولة .

وتابع ان هذه البيوت القائمة حاليا فى التجمعات بعد 6 شهور ستتضاعف، كما ان الاراضى الزراعية سيتم تسليم كل مستفيد 5 افدنة ومن يثبت جديته بعد استلامه الارض بعد خمس سنوات، الدولة ستمنحه 5 افدنة اخرى، وهذا بشرط الجدية فى زراعة الارض فى المرحلة الاولى .

واكد محافظ شمال سيناء ، انه تم عمل دراسات كاملة وتحديد المزروعات المناسبة طبقا لطبيعة الأرض وملوحة المياه، لافتا انه لايتم اخذ المياه من الأبار بشكل مباشر لرى الأرض ولكن تمر على محطة تحلية بكل تجمع لتغذية التجمعات السكنية ولصالح الأراضى الزراعية التى جهزت بشبكات رى .

واشار محافظ شمال سيناء انه تم الانتهاء منها وانشاء مرافق البنية الأساسية والخدمات المتكاملة ، بكل تجمع وتم الاعلان عن طرحها بمحافظتى شمال وجنوب سيناء بإجمالى عدد 17 تجمعا تنمويا " سكنى / زراعى " .. منهم 10 تجمعات بشمال سيناء و7 تجمعات أخرى بجنوب سيناء .

واوضح محافظ شمال سيناء ان عملية الطرح بالكامل تتم اليكترونيا فى ضوء البروتوكول الموقع مع الهيئة العامة للاستثمار والذى شهد مراسم توقيعه الدكتور رئيس مجلس الوزراء .

لافتا انه تم تخصيص نسبة 50% لأهالى سيناء والمقيمين بها إقامة دائمة قبل تاريخ الاعلان على أن يتم تخصيص نسبة 10 % من تلك النسبة للمشايخ والعواقل ممن تنطبق عليهم الشروط العامة والخاصة ، وتخصيص نسبة 50 % لأبناء المحافظات الأخرى على أن يتم تخصيص نسبة 15 % من تلك النسبة للضباط وضباط الصف والجنود المتقاعدين من القوات المسلحة والشرطة والسابق لهم الخدمة فى سيناء اعتبارا من عام 2010 ، وأسر شهدائهم ممن تنطبق عليهم الشروط العامة والخاصة .





