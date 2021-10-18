جهاز الإحصاء يرصد تعافي مؤشرات قطاع الطيران مدفوعة بحركة الركاب والبضائع

كتب: مدحت عادل

شهدت مؤشرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، تعافيا ملحوظا خلال شهر يوليو الماضي في قطاع الطيران، حيث ارتفع عدد الرحلات إلى 18.5 ألف رحلة في شهر يوليو الماضي، مقابل 6.5 ألف رحلة في شهر يوليو 2020، بزيادة بلغت 12 ألف رحلة، وفي شهر يونيو الماضي بلغ عدد الرحلات نحو 14.7 ألف رحلة، مقابل 500 ألف رحلة في نفس الشهر عام 2020، بزيادة 14.2 ألف رحلة.

وارتفع عدد ركاب الطائرات إلى 2.1 مليون راكب في شهر يوليو الماضي، مقابل 500 ألف راكب فقط في شهر يوليو 2020، بزيادة بلغت 1.6 مليون راكب، وارتفعت في شهر يونيو الماضي لتصل إلى 1.6 مليون راكب، مقابل 300 ألف راكب فقط في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 1.3 مليون راكب.

وارتفعت كمية البضائع المنقولة بالطائرات لتصل إلى 19.2 ألف طن في شهر يوليو الماضي، بينما كانت 16.7 ألف طن في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 2.5 ألف طن، وفي شهر يونيو بلغت كمية البضائع المنقولة نحو 21.3 ألف طن، مقابل 16.1 ألف طن في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 5.2 ألف طن.

وتعكس مؤشرات جهاز الإحصاء، حالة التعافي التي بدأ قطاع الطيران في تسجيلها، بالتزامن مع التعافي النسبي للاقتصاد داخليا وخارجيا، والعودة التدريجية للحياة والخروج من أجواء فيروس كورونا المستجد.