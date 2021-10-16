5 أرقام عن الانتاج الزراعى بمصر عام 2019/ 2020 بمناسبة اليوم العالمى للغذاء

بمناسبة اليوم العالمى للغذاء والذى يحتفل به العالم يوم 16 أكتوبر من كل عام، أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء مجموعة من أهم المؤشرات الاقتصادية للزراعة فى مصر عام 2019 /2020 وفقا لما يلى:



كم يبلغ إنتاج الحبوب عامة؟

- بلغ إنتاج الحبـوب 21.9 ملـيون طـن عام 2019/ 2020 مقـابل 21.8 مليون طن عام 2018/2019 بنسبة زيادة قدرها 0.5% ويرجع ذلك إلى زيادة إنتاج محصول القمح.

وكم يبلغ إنتاج القمح بصفة خاصة؟

- بلـغ إنتاج القمح 9.1 ملـيون طن عام 2019/2020 مقـابـل 8,6 مليون طن عام 2018/2019 بنسبة زيادة قدرها 6.2 % ويرجع ذلك إلى زيادة المساحة المزروعة من القمح عام 2019/2020 بنسبة 5.8% زيادة إنتاجية الفدان من القمح خلال هذا العام.

وما حجم إنتاج الأرز ؟

- بلغ إنتاج الأرز 4.4 مليون طـن عـام 2019/2020 مقابل 4.8 ملـيون طن عـام 2018/2019 بنسبة انخفاض قدرها 7.6% ويرجع ذلك إلى انخفاض المساحة المزروعة بالأرز خلال هذا العام.

وبالنسبة لإنتاج الخضر كم يبلغ حجمه؟

- بلغ إنتاج الخضر 20.9 مليون طن عـام 2019/ 2020 مقابل 20.5 مليون طن عام 2018/2019 بنسبة زيادة قدرها 2.0%.

وماذا عن إنتاج الفاكهة؟

- بلغ إنتاج الفاكهة 11.6 مليون طن عام 2019/2020 مقابل 11٫7 مليون طن عام 2018/2019 بنسبة انخفـاض قدرها 0.9%.

ويوافق اليوم العالمى للغذاء إنشاء منظمة الأغذية والزراعة (FAO) عام 1945 ومقرها روما إيطاليا ويتم الاحتفال هذا العام تحت شعار " الغذاء الآمن من أجل غد صحى".

ويهدف اليوم العالمى للغذاء إلى الوصول لسلامة الأغذية واستلهام روح العمل من اجل المساعدة فى الوقاية من المخاطر الناتجة عن الأغذية غير الصحية والكشف عنها وادارتها والمساهمة فى الأمن الغذائى وصحة الإنسان.