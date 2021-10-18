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جنايات المنصورة تقضي بالسجن 10 سنوات لسائق اعتدى على 4 أطفال

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 01:39 م
جنايات المنصورة تقضي بالسجن 10 سنوات لسائق اعتدى على 4 أطفال أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

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قضت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة الثالثة، بالسجن المشدد 10 سنوات لسائق هتك عرض 4 أطفال بالقوة بإحدى قرى مركز المنصورة، بعد استدراجهم واحتجازهم بمسكنه، وعرض أفلام إباحية عليهم وحاول تنفيذ ما يتم عرضه معهم.

وصدر الحكم برئاسة المستشار خالد عبد الحميد السعدني، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار خالد الزناتي، والمستشار شعبان إبراهيم وأمانة سر سامح الموافي وتامر عبد المعبود، وأحمد عاشور وذلك في القضية رقم 16774 لسنة 2021 جنايات مركز المنصورة والمقيدة برقم 2123 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة 

يذكر بأن أحال المستشار محمد حفني، رئيس النيابة الكلية القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية المتهم إ ا  51 سنة، سائق، للجنايات، وجاء في حيثيات أمر الإحالة أنه في يوم 7 أغسطس 2021 خطف المتهم الأطفال المجني عليهم بطريق التحايل بأن استدرجهم إلى مسكنه بعيدا عن أعين الرقباء مبعدا إياهم عن ذويهم مستغلا حداثة سنهم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات وهتك عرض الأطفال المجني عليهم بالقوة بأن حسر عنهم ملابسهم واستطالت يده إلى مناطق العفة بأجيادهم وأجبرهم علي أفعال إباحية.

كما وجهت له النيابة تهمة إتيان أمور وتلميحات جنسية وإباحية بأن عرص عليهم مقاطع جنسية مصورة باستخدام إحدى وسائل الاتصالات هاتف محمول ، لتحريضهم على الأعمال الإباحية والمنافية للأداب.

 

 

 

 


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حبس سائق

هتك عرض أربعة أطفال

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