جمارك المطار تضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة

كتب محمود عبد الغنى

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي من ضبط محاولة تهريب عددا من الأقراص المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته .

ففى اثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة الهولندية القادمة من أمستردام، استوقف وليد أحمد صبري رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر، راكب يحمل جنسية أوروبية من أصل مصري أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .

وتم سؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء أو بضائع ممنوعة أو تستحق سداد رسوم أوضرائب جمركية فأجاب بالنفى .

وقام أحمد محمد فوزي مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول بتكليف نورهان محمد فؤاد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب، مما أسفر عن ضبط 330 قرصا من عقار الترامادول المدرج بجداول المخدرات، موضوعة داخل علب دواء باراسيتامول بين طيات الملابس .

قرر أسامة محمد دياب مدير الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 130 لسنة 2021 ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، والذي احال الراكب للنيابة المختصة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .