تنظيم حفل بجامعة سوهاج باليوم العالمى للعصا البيضاء للمكفوفين.. صور

سوهاج محمود مقبول

شهد اليوم الدكتور مصطفى عبدالخالق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، الحفل الذي نظمه مركز نور البصيرة لذوي الإعاقة البصرية والسمعية، بمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء الذى يوافق 15 أكتوبر من كل عام، وذلك بالقاعة الزجاجية بمقر الجامعة القديم، بحضور الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة السابق، الدكتور عماد الصوينع مدير المركز، والدكتورة سلمى عبدالمنعم نائب مدير المركز، الدكتور مصطفى زايد مؤسس المركز، وسحر شنيف مدير جمعية صحبة الخير، سهام الحكيم مدير عام إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم، محمد أبو العجب مسئول ملف ذوي الإعاقة بالمحافظة، وعدد من مديري الجمعيات الأهلية وطلاب المدارس الخاصة بالمكفوفين والصم.

وفى بداية كلمته قدم الدكتور مصطفى عبدالخالق، تهنئة للحاضرين بمناسبة حلول المولد النبوي الشريف، واحتفالات نصر أكتوبر المجيدة، موضحاً أن الاحتفال باليوم العالمي للعصا البيضاء، هو يوم مخصص لدعم أصحاب الهمم من المكفوفين، للتغلب على إعاقتهم البصرية واستقبال الحياة بكل ثقة وتفاؤل، وتشجعيهم على استخدام العصا البيضاء كوسيلة للتحرك بحرية والتنقل إلى كل مكان، مؤكداً أن الاحتفالية نظمت لنشر الوعي بحقوق فاقدي البصر ومناقشة العزل الاجتماعي الذي يتعرضون إليه، وبث التوعية والتثقيف بحقوق ذوي الإعاقة البصرية، كونها ترمز إلى استقلالهم وقدرتهم على ممارسة حياتهم اليومية مثل المبصرين، مطالباََ جميع مؤسسات الدولة أن تهتم بدمج فاقد البصر في المجتمع، جنباً إلى جنب مع أقرانهم من الأسوياء.

وأشار الدكتور أحمد عزيز في كلمته، إلى أن كل المواثيق الدولية تحدثت عن حقوق ذوي الإعاقة والتي تتضمن المكفوفين، فيما يخص القوانين المنظمة لحقوق العمل الخاصة، مضيفاً أن الجامعة تجود بكل ما لديها من إمكانات مادية ومعنوية، لتقديم كل الدعم والعون لأعضاء المركز من الطلاب سواء في المراحل الأساسية والجامعية والدراسات العليا، وتلبية كافة احتياجاتهم، موضحاً أن الاحتفالية باليوم العالمى للعصا البيضاء، يأتى كنوع من التأكيد على ضرورة تقديم مكتسبات جديدة للأشخاص من ذوى الإعاقة البصرية، وتسليط الضوء على أهم المستجدات التي تخصهم فى هذا المجال، مع ضرورة دمجهم فى المجتمع المدنى الدمج الأمثل الذى يتطلب من الجهات المسئولة كامل الإعداد والتهيئة الجيدة ليتم بالشكل المطلوب.

وفي كلمته وجه الدكتور عماد الصوينع، الشكر للدكتور مصطفى زايد مؤسس المركز والدكتور أحمد عزيز والدكتور مصطفى عبدالخالق على جهودهم المبذولة في دعم المركز، والذي بدأ بجهاز كمبيوتر واحد، مروراً بتخصيص مقر له متكامل التجهيزات، وصولاََ إلى تسجيل المقررات الدراسية وتأدية الامتحانات بدون مرافق على أجهزة الكمبيوتر مباشرةً، مشيراً إلى أن العصا البيضاء ليست فقط وسيلة للكفيف، بل حق يتيح له حماية نفسه وممارسة أنشطته بحرية كاملة معتمداََ على نفسه.

ومن الجدير بالذكر أن الحفل تضمن فقرات تلاوة آيات من القرآن الكريم، عرض فيلم تسجيلي عن تطور وإنجازات المركز وأنشطته المختلفة، ثم الختام بتكريم الحضور ممن كانت لهم أيادي بيضاء للمركز وساهموا في تطويره من الجامعة، وكذلك مسئولي ملفات ذوي الإعاقة بالمحافظة، وممثلي مديرية التربية والتعليم والجمعيات الأهلية.