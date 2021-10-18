تعليم كفر الشيخ: فوز طالبين فى المشروع الوطنى للقراءة إنجاز متميز لنا

كفر الشيخ- محمد سليمان

عبر محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عن سعادته بتكريم الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، للطالبين أدم محمود رمضان، الطالب بالصف الرابع الابتدائى بمدرسة مصطفى سمير بدوى التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية لحصوله على المركز الثانى على مستوى الجمهورية فى المرحلة الابتدائية، والطالبة هيا محمد عبد الله، بالصف الأول الثانوى بمدرسة الجرايدة التابعة لإدارة بيلا تعليمية، لحصولها على المركز الخامس بالمشروع الوطنى للقراءة، مؤكدا أنه إنجاز متميز لقطاع التعليم بمحافظة كفر الشيخ.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن الطالبين نموذجان للطلاب المتميزين بالمحافظة المليئة بالمواهب المتعددة فى كافة المجالات والانشطة، موجها كل الطلاب أن يحذوا حذوهما ليكونوا من المكرمين على مستوى المحافظة، ومناشدهم بالمشاركة فى المسابقة خلال مراحلها المقبلة، لتزداد ثقافتهم و تتسع مداركهم، ويزدادوا خبرة من خلال الاستفادة بما تضمه الكتب من معارف متعددة فى كافة المجالات.

يذكر أن محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، شهد الحفل الختامى لإعلان الفائزين بمسابقة المشروع الوطنى للقراءة الموسم الأول ،والذى أطلقته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالتعاون مع مؤسسة البحث العلمى الإماراتية، وذلك فى إطار رؤية مصر 2030 ولتشجيع القراءة لدى فئات المجتمع المصرى وجعلها ممارسة يومية لدى طلاب المدارس والمعلمين.

كما هنأ الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، المحافظات الفائزة منها الطلاب ووكلاء الوزارات ومن بينهم محمد عبد الله وكيل تعليم كفر الشيخ، لفوز الطالبين.



جانب من الاحتفالية