تعرف على حقيقة العثور على حمارين مذبوحين بالشرقية

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن العثور على دواب "حمير" مذبوحة بالشرقية,

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتحدث فيه أحد الأشخاص بعثوره على دواب مذبوحة (2) حمار منزوعة الجلد "مسلوخة" بجانب إحدى المصارف المائية بدائرة مركز شرطة أبوكبير بمحافظة الشرقية.

بالفحص أمكن تحديد القائم على بث مقطع الفيديو المشار إليه (سائق –مقيم بدائرة المركز) ، كما تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين(سائق –تاجر دواب "حمير" ، مقيمان بدائرة المركز)

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبط المتهم الأول ، وبمواجهته اعترف بقيامه بالاشتراك مع الثانى بالاتجار في الدواب "الحمير"، وأضاف بنفوق (2 دابة) فقاما بسلخ جلودهما لبيعها وأنهما لم يقوما بذبحهما أو إعداد لحومهما للبيع.

و بمراجعة الجهات البيطرية المختصة بالشرقية .. أفادت بأن الدابتين نافقتين ولم يتم ذبحهما وكاملين الأعضاء.

بسؤال القائم على نشر مقطع الفيديو المشار إليه .. قرر بأنه حال عودته لمسكنه فوجئ بوجود جثامين الدابتين ، فقام بتصوير مقطع الفيديو وبثه لاعتقاده بأنه سيتم تقطيعهما وبيعهما بالأسواق فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.