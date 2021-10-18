تطورات وتفاصيل جديدة فى حادث تصادم الطريق الدائرى الأوسطى بالبدرشين

كتب أحمد الجعفرى

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثث باقى ضحايا حادث الطريق الدائرى الأوسطى بالبدرشين، بعد ارتفاع عدد الضحايا لـ6، واستعلمت عن الحالة الصحية للمصابين لسماع أقوالهم حول الحادث.

وكشفت التحقيقات، أن الحادث وقع فى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين أعلى الطريق الدائري الأوسطي بين سيارة محملة بالعمال ومتجهة الي منطقة المصانع بمدينة 6 أكتوبر، وبين سيارة نقل أعلى ترعة سقارة.

كان حادث تصادم وقع بين سيارتين نقل وأجرة، أعلى الطريق الدائري الأوسطي في البدرشين، وذكر المصابون من مستقلي السيارة الأجرة أنهم كانوا يستقلون السيارة في طريقهم إلى عملهم، وفوجئوا بحادث التصادم.

وقال المصابون إن شدة الاصطدام أسفرت عن وفاة عدد من الأشخاص، وتوقفت حركة السير بالطريق، حتى وصل رجال المباحث، وبدأت سيارات الإسعاف في نقلهم إلى المستشفى.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين، بالطريق الدائري الأوسطي في البدرشين، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين تصادم سيارتين نقل وأجرة يستقلها عدد من العمال من إحدى قرى البدرشين، ما أسفر عن مصرع عدد من الأشخاص وإصابة آخرين، وجاري استعلام رجال المباحث عن حصيلة الوفيات وحالة المصابين، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.