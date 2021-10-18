ترامب يسجل شهادة بالفيديو لكشف ملابسات اعتداء أمام برجه فى 2015

يظهر الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب قريباً في فيديو متعلق بقضية اعتداء حدثت خارج برج ترامب خلال مظاهرة عام 2015.
وبحسب شبكة سي ان ان، جاء تسجيل الفيديو الخاص به بعد أمر من قاضي المحكمة العليا لولاية نيويورك دوريس جونزاليس التي طلبت شهادة من الرئيس السابق.
وتتمحور القضية حول دعوى رفعتها في عام 2015 مجموعة وصفت نفسها بـ "نشطاء حقوق الإنسان من أصل مكسيكي" الذين كانوا يحتجون على خطاب ترامب بشأن الهجرة أمام برج ترامب في سبتمبر من ذلك العام.
ويزعم الرجال أن رئيس الأمن في عهد ترامب آنذاك ، كيث شيلر ، أصاب رأس أحد المتظاهرين ، إيفرين جاليسيا ، بعد أن حاولت الثانية منع شيلر من أخذ لافتات كرتونية كبيرة كتب عليها ، "ترامب: اجعلوا أمريكا عنصرية مرة أخرى" في اشارة ساخرة من شعار ترامب "اجعلوا امريكا عظيمة مرة اخرى".
وورد في الدعوى القضائية أنه عندما حاولت جاليسيا التمسك بإحدى اللافتات ، مزقها شيلر الى أشلاء.
ووفقا للتقرير، يريد محامو المدعين استجواب ترامب لمعرفة ما إذا كان مسؤولاً عن سلوك موظفيه خارج برجه الشهير في واشنطن خلال ذلك اليوم.
وفي وقت سابق من هذا الشهر ، أمر قاض آخر في نيويورك الرئيس السابق بالإجابة على الأسئلة تحت القسم بحلول 23 ديسمبر في دعوى التشهير التي رفعتها سامر زيرفوس احد المشاركات في برنامج تلفزيون الواقع الذي كان يقدمه ترامب "المبتدئ" حيث ادعت ان الرئيس السابق اعتدى عليها وهو ما نفاه.
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