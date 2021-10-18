اليوم السابع
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ترامب يسجل شهادة بالفيديو لكشف ملابسات اعتداء أمام برجه فى 2015

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 08:15 م
ترامب يسجل شهادة بالفيديو لكشف ملابسات اعتداء أمام برجه فى 2015 دونالد ترامب
كتبت: نهال أبو السعود

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يظهر الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب قريباً في فيديو متعلق بقضية اعتداء حدثت خارج ‏برج ترامب خلال مظاهرة عام 2015.‏

 

وبحسب شبكة سي ان ان، جاء تسجيل الفيديو الخاص به بعد أمر من قاضي المحكمة العليا لولاية ‏نيويورك دوريس جونزاليس التي طلبت شهادة من الرئيس السابق.‏

 

وتتمحور القضية حول دعوى رفعتها في عام 2015 مجموعة وصفت نفسها بـ "نشطاء حقوق الإنسان من ‏أصل مكسيكي" الذين كانوا يحتجون على خطاب ترامب بشأن الهجرة أمام برج ترامب في سبتمبر من ‏ذلك العام.‏

 

ويزعم الرجال أن رئيس الأمن في عهد ترامب آنذاك ، كيث شيلر ، أصاب رأس أحد المتظاهرين ، ‏إيفرين جاليسيا ، بعد أن حاولت الثانية منع شيلر من أخذ لافتات كرتونية كبيرة كتب عليها ، "ترامب: ‏اجعلوا أمريكا عنصرية مرة أخرى" في اشارة ساخرة من شعار ترامب "اجعلوا امريكا عظيمة مرة ‏اخرى".‏

 

وورد في الدعوى القضائية أنه عندما حاولت جاليسيا التمسك بإحدى اللافتات ، مزقها شيلر  الى أشلاء. ‏

 

ووفقا للتقرير، يريد محامو المدعين استجواب ترامب لمعرفة ما إذا كان مسؤولاً عن سلوك موظفيه خارج ‏برجه الشهير في واشنطن خلال ذلك اليوم.‏

 

وفي وقت سابق من هذا الشهر ، أمر قاض آخر في نيويورك الرئيس السابق بالإجابة على الأسئلة تحت ‏القسم بحلول 23 ديسمبر في دعوى التشهير التي رفعتها سامر زيرفوس احد المشاركات في برنامج ‏تلفزيون الواقع الذي كان يقدمه ترامب "المبتدئ" حيث ادعت ان الرئيس السابق اعتدى عليها وهو ما ‏نفاه.

 

 


الولايات المتحدة

ترامب

برج ترامب

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واشنطن

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