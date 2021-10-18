"تاون جاس" لسكان الرحاب والقاهرة الجديدة: لا تنزعجوا إذا شعرتم برائحة الغاز

كتبت -مروة الغول

أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس"، إحدي شركات قطاع البترول، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن القيام بأعمال تعديل بخطوط الغاز الرئيسية الخاصة بأعمال إنشاء كوبرى محور السادات مع محور محمد نجيب بمدينة القاهرة الجديدة بمدخل مدينة الرحاب، وذلك في تمام الساعة التاسعه مساء اليوم الإثنين الموافق 18 اکتوبر.

وتهيب الشركة بالعملاء عدم الإنزعاج عند الشعور بوجود رائحة الغاز التي قد تنتج وتؤكد الشركة أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان آمان العملاء .

وأضافت الشركة،أنه في حالة وجود اي استفسار بالإتصال من اي تليفون ارضي بطوارىء الشركة على ١٢٩ .