انطلاق فعاليات ماراثون المشى والدراجات بمدينة العاشر من رمضان.. فيديو

الشرقية - إيمان مهنى

أعطى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ومسئولو وزارة الشباب والرياضة، شارة بدء انطلاق فعاليات ماراثون المشى والدراجات والذى تنظمه مديرية الشباب والرياضة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 48 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وبمشاركة 800 شاب وفتاة من أعضاء مراكز الشباب ونوادى التطوع والجوالة والذى يبدأ من أرض المطار بالمجاورة التاسعة أمام نادى الرواد بمدينة العاشر من رمضان وصولاً للمدخل الرئيسى لنادى الصفوة الرياضى ولمسافة 2 كم، وذلك فى حضور المهندس أحمد عمران رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

وأكد مسئولو الشباب والرياضة، أن الوزارة حريصة على نشر ثقافة ممارسة الرياضة داخل المجتمع بين الشباب والمواطنين، وجعل الرياضة أسلوب حياة تنفيذاً لأحد المحاور الرئيسية باستراتيجية الوزارة من خلال الفعاليات والماراثونات والأحداث الرياضية التى يتم تنفيذها فى جميع محافظات الجمهورية بشكل دورى، لافتا إلى أهمية الرياضة فى حياة الفرد، ودورها فى تنشئته بصورة إيجابية.

ومن جانبه، أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بالمبادرات التى تطلقها وزارة الشباب والرياضة تماشيا مع توجهات القيادة السياسية بتفعيل النشاط الرياضى ونشر الممارسة الرياضية، بهدف الحفاظ على الصحة العامة ومعدلات اللياقة البدنية لجميع المواطنين وخاصة النشء والشباب من خلال ممارسة الرياضة.

وعلى هامش ماراثون المشى والدراجات اصطف عدد من الشباب حاملين علم مصر مرحبين بزيارة المحافظ ومسئولو الرياضة ومشاركتهم فى فعاليات الماراثون، وكذلك حرص عدد من البراعم على استقبال المحافظ مرتدين زى القوات المسلحة احتفالاً وابتهاجاً بالذكرى الـ 48 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.