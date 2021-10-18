اندلاع حريق بمصفاة ميناء الأحمدى بالكويت دون إصابات.. فيديو

إيمان حنا

أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية، صباح اليوم الاثنين، اندلاع حريق بوحدة إزالة الكبريت في مصفاة ميناء الأحمدي، مشيرة إلى أن فرق الإطفاء تقوم بالتعامل معه، وقالت الشركة في تغريدة على تويتر إنه لم تقع إصابات، وفق ما أوردت القبس الكويتية.

وأضافت أنه تم عزل وحدة إزالة الكبريت رقم 42 التي وقع بها الحريق وجميع الخطوط المؤدية إليها، وشددت الشركة في على أن عمليات المصفاة وعمليات التصدير لم تتأثر بالحريق، وكذلك عمليات التسويق المحلي وتزويد وزارة الكهرباء والماء.