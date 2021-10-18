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اندلاع حريق بمصفاة ميناء الأحمدى بالكويت دون إصابات.. فيديو

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 08:51 ص
اندلاع حريق بمصفاة ميناء الأحمدى بالكويت دون إصابات.. فيديو أرشيفية
إيمان حنا

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أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية، صباح اليوم الاثنين، اندلاع حريق بوحدة إزالة الكبريت في مصفاة ميناء الأحمدي، مشيرة إلى أن فرق الإطفاء تقوم بالتعامل معه، وقالت الشركة في تغريدة على تويتر إنه لم تقع إصابات، وفق ما أوردت القبس الكويتية.

وأضافت أنه تم عزل وحدة إزالة الكبريت رقم 42 التي وقع بها الحريق وجميع الخطوط المؤدية إليها، وشددت الشركة في على أن عمليات المصفاة وعمليات التصدير لم تتأثر بالحريق، وكذلك عمليات التسويق المحلي وتزويد وزارة الكهرباء والماء.

 

 

 


مصفاة ميناء الأحمدى

الكويت

حريق بمصفاة الاحمدى بالكويت

اخبار الكويت

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