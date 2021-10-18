اليوم.. محاكمة شقيقين كونا عصابة لتهريب المهاجرين إلى إيطاليا

كتب أحمد حسنى

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، محاكمة شقيقين متهمين بتهريب المهاجرين إلى إيطاليًا، في القضية رقم 3750 لسنة 2021 جنايات النزهة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبرى الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر مجدي شكري وهاني شحاتة.

و كشف أمر الإحالة أن المتهمين "ط. ا"، سائق 50 سنة، "م.ا"، 37 سنة، في غضون عام 2021 بدائرة قسم شرطة النزهة محافظة القاهرة أسسا ونظما وأدارا وآخر مجهول جماعة منظمة لأغراض تهريب المهاجرين مكونة من عدة أشخاص، وتعمل وفق تنظيم معين يتمثل في استقطاب الأول للمهاجرين والاتفاق علي المبالغ المالية والتحصل علي جوازات سفرهم ويقتصر دور الثاني والآخر المجهول علي اصطناع المستندات اللازمة للتهريب من اجل الحصول علي منافع مادية تقدر بـ 400 ألف جنيه.

وأضاف أمر الاحالة أنهما شرعا واخر مجهول في ارتكاب جريمة تهريب المهاجرين بأن شرعوا في تدبير انتقال المهاجرين(ر. ا، م. ع، ي. ع ، س. ع) بطريق غير مشروع إلى دولة إيطاليا وتنفيذا لذلك اصطنعوا وثيقة سفر مزورة منسوب صدورها إلى دولة إيطاليا إلا أنه قد أوقف أثر جريمتهم لسبب لا دخل لارادتهم به ، ألا وهو ضبط المهاجرين حال كون الجريمة من جماعة اجرامية منظمة وكون المتهمين من مؤسسيها وأعضائها علي النحو المبين بالتحقيقات محل الاتهام الاول.

وأشار أمر الإحالة إلى أنهم اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير تذاكر سفر منسوب صدورها إلى دولة إيطاليا واستعملوا المحرر المزور فيما زور من أجله بأن قدموه الي المهاجرين للاحتجاج بما ورد بها من بيانات مع علمهم بتزويرها علي النحو المبين بالتحقيقات.