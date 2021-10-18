اليوم السابع
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القومي لعلوم البحار عن لغز الكائن الغريب بالغردقة: ذراع قنديل بحر

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 07:17 م
القومي لعلوم البحار عن لغز الكائن الغريب بالغردقة: ذراع قنديل بحر الكائن الغريب بالغردقة
إبراهيم حسان

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رجح الدكتور عمرو زكريا حمودة، عميد المعهد القومي لعلوم البحار، أن الكائن الغريب الذى تم اكتشافه بساحل الغردقة، قد يكون أحد أذرع أرجل قنديل بحر تعرض لهجوم.

 

أضاف زكريا، في هاتفية لبرنامج "اليوم" مع الإعلامية سارة حازم، عبر قناة dmc، أن الفترة الحالية يتم تحليل الصورة وليس الكائن، نظرا لتوافر الصورة لدى الباحثين، متابعا: "يتضح من الصورة أنه من الكائنات البحرية اللافقارية أي من الرخويات، وهو يشبه ذراع قنديل البحر".

 

وفى وقت سابق، أوضح عميد المعهد القومي لعلوم البحار بالبحر الأحمر، أنه من الوارد رؤيتهم للكائن الغريب البحري، لأن الحياة البحرية بنسبة 80 % غير معروفة، وهناك 95% من كائنات الأعماق لا يعلم عنها أحد شيئا، مضيفا أنه ربما أحد الكائنات البحرية صعدت من الأعماق، لسبب ما إلى مناطق قريبة من سطح البحر، وشاهدوها اثناء الغوص لانه لا يمكن الغوص في البحر الاحمر اكثر من 40 مترا وهذا من النادر لان كل 10 أمتار يزداد الضغط، ولا توجد غواصات لاكتشاف القاع.

 

وكان قد شهد مجموعة من الغواصين كائنًا حيًّا وصفوه بالغريب في أعماق مياه البحر الأحمر، مؤكدين أنه بلا عينين ولا فم ولا أذنين، ويشبه الأنبوب المطاطي الطويل، وله نهاية مدببة أيضًا، وهو ما أثار حيرتهم.

 

وقال الغواص الألماني "Lukas Ostertag" إنه كان ضمن الفريق الذي شاهد الكائن البحري، موضحًا أن "ما رأيناه شيئًا آخر تماما، وليس من الخيال، بل عاينته مع زملائي أثناء الغوص في المنطقة، وبدا الأمر وكأنه شيء لم نرى مثله من قبل، وكان غريبا جدا، ويتحرك من تلقاء نفسه ولم يعرف أحد منا ما نوعه".


الكائن الغريب بالغردقة

اكتشاف كائن فى الغردقة

كائنات بحرية

المعهد القومي لعلوم البحار

الدكتور عمرو زكريا حمودة

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