القبض على شخص يتاجر فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفية بالقاهرة

كتب: عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، في ضبط أحد الأشخاص، لاتهامه بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، وحرر محضر بالواقعة.

أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" له معلومات جنائية ومقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون، ويتخذ من دائرة قسم شرطة عابدين مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة، وبحوزته عملات "أجنبية – محلية"، وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.