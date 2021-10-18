الطيران العراقى يدمر أوكارا لداعش فى وادى الشاى بكركوك

وكالات

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقى، اليوم الاثنين، أن الطيران العراقي دمر أوكارا لداعش في وادي الشاي بكركوك.

وحسب وكالة الانباء العراقية، قالت الخلية في بيان، إنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة من خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، نفذ طيران القوة الجوية بواسطة طائرات F_16 والسيخوي 25 ضربات جوية، استهدفت خلالها أوكارا للإرهابيين في وادي شاي بمحافظة كركوك.

وأضافت أنه "على إثر ذلك خرجت قوة من فرقة المشاة الآلي الثامنة لتفتيش مكان هذه الضربات، وعثرت على خمسة أوكار تم استهدفها تحتوي مواد طبية وأخرى غذائية وأفرشة وأغطية وخلية شمسية ونضائد وكاميرا".