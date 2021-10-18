الشرطة الإيطالية تبدأ فى تفريق متظاهرين احتجاجا على إلزامية استخدام جواز كورونا

روما (أ ش أ)

بدأت الشرطة الإيطالية، اليوم الاثنين، عملية تفريق المتظاهرين الذين يحتلون إحدى بوابات ميناء تريستى منذ يوم الجمعة الماضى، احتجاجا على إلزام الحكومة باستخدام جواز فيروس كورونا الأخضر فى جميع أماكن العمل بإيطاليا.

وقامت شرطة مكافحة الشغب بفتح خراطيم المياه على المتظاهرين الجالسين على الأرض والمرابطين عند البوابة الرابعة لميناء تريستى، وطلبت منهم الابتعاد "باسم القانون".

وردد المتظاهرون هتافات "أمثالنا لا تستسلم أبدا" و"الحرية.. الحرية"، بحسب وكالة أنباء (أنسا) الإيطالية.

وبدأت الاحتجاجات، يوم الجمعة، عندما بدأ الالتزام بالحصول على الجواز الأخضر فى أماكن العمل.

ويُظهر الجواز الأخضر أن الشخص قد تم تحصينه ضد كوفيد-19، أو تعافى منه فى الأشهر الستة الماضية أو أن نتيجه اختباره جاءت سلبية فى الأيام القليلة الماضية.

وتشير التقديرات إلى أن حوالى 40 % من عمال ميناء تريستى ليس لديهم الجواز الأخضر.

وكانت السلطات الإيطالية تخشى أن يتسبب الاحتجاج فى تريستي فى اضطراب كبير ويؤدى إلى أعمال مماثلة فى أماكن أخرى، لكن تأثير الاحتجاج ظل محدودا حتى الآن.