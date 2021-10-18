اليوم السابع
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السجن المشدد 5 سنوات لحداد بتهمة حيازة مواد مخدرة لترويجها فى الشرقية

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 03:17 م
السجن المشدد 5 سنوات لحداد بتهمة حيازة مواد مخدرة لترويجها فى الشرقية حبس - أرشيفية
الشرقية _فتحية الديب

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قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين محمد سليمان سمره، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلواني، وأمانة سر محمد عفت، بمعاقبة حداد بالسجن المشدد 5 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف، لحيازته كمية من جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار.

تعود أحداث القضية لشهر سبتمبر من العام الماضي، عندما تلقي مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد قيام ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط "م. ال .ال" 24 عاما عامل ومقيم بدائرة المركز، وبحوزته كمية من جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.


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