اليوم السابع
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السجن المشدد 3 سنوات لعامل بتهمة حيازة كمية من الحشيش لترويجها بالشرقية

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 11:34 ص
السجن المشدد 3 سنوات لعامل بتهمة حيازة كمية من الحشيش لترويجها بالشرقية المستشار أحمد الجمل، رئيس محكمة جنايات الزقازيق
الشرقية - فتحية الديب

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قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين محمد سليمان سمره، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلواني، وأمانة سر محمد عفت وأحمد نصر، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 3 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه ومصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف، لحيازته كمية من جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار.

تعود أحداث القضية لشهر سبتمبر من العام الماضي، عندما تلقي مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد قيام ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط "أحمد . م . ع" 24 عاما عامل ومقيم بدائرة المركز، وبحوزته كمية من جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.


الشرقية

جنايات الزقازيق

مركز بلبيس

حيازة جوهر الحشيش

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