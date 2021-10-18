الرئيس اللبنانى يدعو لتعزيز التضامن والسلم الأهلى فى ذكرى المولد النبوى الشريف

أ.ش.أ

هنّأ الرئيس اللبناني، ميشال عون، اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصاً بذكرى المولد النبوي الشريف، داعيا لتعزيز التضامن والعيش المشترك والسلم الأهلي في هذا اليوم.

وعبر عون في تهنئته عن أمله في أن يتعزز في هذه الذكرى المباركة تضامن اللبنانيين في وجه الفتن والتحديات الاقتصادية القاسية، ويترسخ العيش المشترك والسلم الأهلي.

وكان قد قال رئيس مجلس الوزراء اللبنانى نجيب ميقاتي، بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف: "تأتي ذكرى مولد رسول الله صل الله عليه وسلم، ونحن بأمس الحاجة لحسن هديه وحكمته في زرع الآلفة والتسامح ونشر الرحمة بين العالمين، ونبذ العصبية والتفرق بين المختلفين وإنقاذ سفينة لبنان من العواصف العاتية" .