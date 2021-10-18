اليوم السابع
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الإثنين، 18 أكتوبر 2021 03:22 م
أكرم القصاص
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الرئيس اللبنانى يدعو لتعزيز التضامن والسلم الأهلى فى ذكرى المولد النبوى الشريف

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 02:00 م
الرئيس اللبنانى يدعو لتعزيز التضامن والسلم الأهلى فى ذكرى المولد النبوى الشريف الرئيس اللبنانى ميشال عون
أ.ش.أ

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هنّأ الرئيس اللبناني، ميشال عون، اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصاً بذكرى المولد النبوي الشريف، داعيا لتعزيز التضامن والعيش المشترك والسلم الأهلي في هذا اليوم.
 
وعبر عون في تهنئته عن أمله في أن يتعزز في هذه الذكرى المباركة تضامن اللبنانيين في وجه الفتن والتحديات الاقتصادية القاسية، ويترسخ العيش المشترك والسلم الأهلي.

وكان قد قال رئيس مجلس الوزراء اللبنانى نجيب ميقاتي، بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف: "تأتي ذكرى مولد رسول الله صل الله عليه وسلم، ونحن بأمس الحاجة لحسن هديه وحكمته في زرع الآلفة والتسامح ونشر الرحمة بين العالمين، ونبذ العصبية والتفرق بين المختلفين وإنقاذ سفينة لبنان من العواصف العاتية" .


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اقتصاد لبنان

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