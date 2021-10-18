اليوم السابع
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الحرس البحرى التونسى ينتشل جثث مهاجرين من البحر و20 شخصا فى عداد المفقودين

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 11:15 ص
الحرس البحرى التونسى ينتشل جثث مهاجرين من البحر و20 شخصا فى عداد المفقودين مهاجرين - صورة أرشيفية
وكالات

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انتشلت وحدات الحرس البحري التونسي جثتين إضافيتين لمهاجرين غير النظاميين، ليرتفع عدد الجثث التي تم انتشالها حتى الآن إلى 4، ولا يزال 20 شابا في عداد المفقودين.

وحسب موقع روسيا اليوم، تمكنت وحدات الحرس البحري بولايتي المهدية والمنستير الساحليتين، أمس الأحد، من إنقاذ 7 أشخاص وانتشال جثتين، بعد غرق مركب صيد بحري يقل 30 مهاجرا غير نظامي، انطلق من شاطىء المهدية في عملية هجرة سرية، وتعرض لحادث غرق يرجح أنه بسبب الحمولة الزائدة.

وأكد مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية، فريد بن جحا، أن النيابة العمومية بالمهدية أذنت "بفتح تحقيق بخصوص تكوين وفاق يهدف إلى اجتياز الحدود البحرية خلسة والناجم عنه موت".

 


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