اليوم السابع
Ads
الإثنين، 18 أكتوبر 2021 12:40 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

التنظيم والإدارة يوافق على التسوية لـ 157 موظفا بالهيئة الوطنية للإعلام

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 11:28 ص
التنظيم والإدارة يوافق على التسوية لـ 157 موظفا بالهيئة الوطنية للإعلام الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
كتب أحمد حمادة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن الانتهاء من إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى والمعروف بـ "التسوية" لعدد 157 موظفا بالهيئة الوطنية للإعلام، وقام الجهاز بإرسال موافقته إلى وزارة المالية لإعمال شئونها.
 
وأشار رئيس الجهاز إلى أن إعادة التعيين "التسوية" مرهونة بموافقة لجنة الموارد البشرية واعتماد السلطة المختصة لمحضر اللجنة حتى موعد أقصاه الأول من نوفمبر 2019، طبقا لقانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
 
من الجدير بالذكر أن الجهاز يقوم كل شهر بنشر تقرير ببعض جهوده في الشهر السابق، فيما يتعلق بالشئون الوظيفية من نقل وتسوية وتثبيت وتنفيذ أحكام وغيرها، مع نشر أسماء الجهات التي انتهت معاملاتها ذات العلاقة بهذه الموضوعات، وذلك على الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ويمكن للزملاء من العاملين بالجهات الواردة أسماءها في الاستفسار على الرابط الالكتروني المرفق بالتقرير بالأسم الرباعي والرقم القومي حفاظا على الخصوصية بشأن الموضوعات الواردة.

التنظيم والإدارة

الجهاز المركزي

صالح الشيخ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة