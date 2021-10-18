التعليم تتيح لطلبة الدبلومة الأمريكية التسجيل لامتحان EST حتى 3 نوفمبر

كتب ـ محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يمكن لطلبة الدبلومة الأمريكية، التسجيل لامتحانات EST المقرر فى شهر ديسمبر المقبل، موضحة أن الموعد النهائى للتسجيل متاح حتى 3 نوفمبر الساعة 1 ظهرا التسجيل من خلال هذا الرابط: https://est.moe.gov.eg.



كان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حذر فى وقت سابق طلاب الدبلومة الأمريكية من الانسياق وراء ما يثار حول إعلانات الدروس الخصوصية وادعاء شخص أنه يعمل في شركة EST ومن ضمن فريق واضعى الامتحانات.



وقال وزير التربية والتعليم، عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: هذا نموذج من الكذب الفج لاجتذاب الطلاب إلى دروس خصوصية حتى في الشهادات الدولية!، مشيرا الي ان هذا الشخص لا يعمل لدينا ولا علاقة له بالشهادة ولا يمكن الوصول الى مصادرها الأجنبية بأى شكل من الأشكال ونرجو عدم الانسياق وراء هؤلاء المدعين بالباطل.



ويهدف الاختبار إلى تقييم استعداد الطلاب للكلية وتم تصميم اختبار SAT في الأصل بحيث لا يتماشى مع مناهج المدارس الثانوية، ولكن تم إجراء العديد من التعديلات على إصدار SAT الذي تم تقديمه في عام 2016.









