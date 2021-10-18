البنك الدولى: جائحة كورونا دفعت 115 مليون شخص في العالم إلى الفقر

كتب: مدحت عادل

رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مجموعة من مظاهر تأثير فيروس كورونا المستجد على معدلات الفقر عالميا، حيث تشير بيانات البنك الدولي 2020، إلى أن جائحة كورونا دفعت ما بين 88 و115 مليون شخص إلى الفقر، مع وجود غالبيتهم في جنوب آسيا ودول جنوب الصحراء في أفريقيا.

وقالت البيانات، إن هذا العدد ارتفع ليصل إلى ما بين 143 و163 مليونًا عام 2021، وسينضم هؤلاء "الفقراء الجدد" إلى صفوف 1.3 مليار فقير يعيشون في فقر متعدد الأبعاد، و40% من سكان المنطقة العربية يعيشون تحت خط الفقر، و15% من الفقراء يعانون الفقر المدقع.

وفي نفس السياق، أشار التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2020 إلى تراجع في تحقيق اهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالقضاء على الفقر وعدم المساواة في المنطقة العربية، حيث نـجد حوالي ثلثي عدد السكان في الدول العربية في حالة فقر او معرضين للفقر، بينما 15% يعانون الفقر المدقع، 83.4% هم من المناطق الريفية.

وتناولت بيانات اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا "الاسكو" 2021 وقوع 8.3 مليون من السكان في المنطقة العربية في الفقر، بسبب فيروس كورونا مما يرفع عدد الفقراء إلى 101.4 مليون نسمة، كما ان نسبة الفقر ترتفع في البلدان المتأثرة بالصراعات "سورية 88% واليمن 83% على التوالي"، كما اشارت البيانات ايضا الى ان البلدان العربية الأقل نموا ستفوق نسبة الفقر فيها عن 40%، أما في البلدان العربية متوسطة الدخل فمن المتوقع أن تنخفض قليلا لتصل إلى 19%.